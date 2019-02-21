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三重戶外景觀餐廳！從活蝦吃到清粥小菜　還有浪漫駐唱

點評：找機會來去一下!
ETtoday餓勢力

旅遊中心／綜合報導　圖、影／靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食提供，請勿任意翻攝以免侵權

是否曾經想過能在一個很美的戶外餐廳，和三五好友吃個飯、喝點小酒聊天，聽著音樂還能順便拍拍照呢？現在只要來三重就能一次滿足！有著寬敞的戶外空間，辦活動、聚餐、約會，或是帶小朋友來用餐都很適合。

▲三重港戶外景觀餐廳。（圖／靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食提供）

小朋友很愛的恐龍雕塑。

這間三重港景觀餐廳位於三重仁義街、元信三街口，可以說是是台北少見的大坪數戶外景觀餐廳。且餐點供應多樣化，從羊肉爐、火鍋到炭烤、炸物、咖啡和酒類通通有，且每天晚上都會有歌手在舞台駐唱，用餐之餘還能搭配歌聲增添不少氣氛。

▲三重港戶外景觀餐廳。（圖／靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食提供）

▲炭烤、炸物、火鍋等超多種類的菜單。

除了晚餐之外，過了晚上11點後到凌晨3點，這裡還會轉變成清粥小菜單廳，地瓜粥20元就能吃到飽，其餘每盤30至80元不等，可以說是夜貓族們聚餐的新選擇。

▲三重港戶外景觀餐廳。（圖／靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食提供）

▲晚上11點才開始供應的清粥小菜。

而在餐廳的「園區」內，也有很多特別的造景可以拍照，如海盜船、蒙古包、帳篷等造型，不僅可以拍照，也設有座位可以用餐，還有許多包廂座位，就算多人聚餐也不用擔心。

▲三重港戶外景觀餐廳。（圖／靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食提供）

海盜船上的座位區。

▲三重港戶外景觀餐廳。（圖／靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食提供）

▲大桌包廂區。

這邊除了餐廳，還有24小時的蔬果市集，不論是吃完飯或是附近居民都可以來這邊採買生鮮蔬果，甚至還有自己的活魚活蝦池，提供「現撈」的海鮮。

▲三重港戶外景觀餐廳。（圖／靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食提供）

24小時的蔬果市集區。

餐廳地點位於重劃區，對面即有停車場，搭捷運可至三和國中站，但須一段步行距離，每天下午3點開放電話訂位，下次可以聚餐、消夜或是只想來喝杯咖啡又能多一個選擇了。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

三重港景觀餐廳
地址:新北市三重區仁義街、元信三街交叉口
TEL:0933 855302
 

關鍵字： 戶外景觀餐廳 火鍋 活蝦 炭烤 三重 市集.美食情報 新北市美食

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