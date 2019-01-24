像彈珠汽水的池塘！全白北海道，冬天能去的最美景點



幾乎每一個到訪過北海道的人，一定都會嚷嚷著還要再來一次，因為北海道四季皆美，春夏有浩瀚繽紛的森林花海，秋天有醉人的紅葉，冬天有溫泉雪景。是否也曾擁有過一覺醒來，天下皆白的驚喜？冬季北海道是個寧靜澄澈，又令人怦然心動的地方，被雪覆蓋的大地白皚皚，帶領人們進入了一個寧靜的世界。夜晚約莫在下午4點左右就會降臨，路燈稀稀疏疏地點燃，整座世界彷彿都跟著日落而息了，連身體也跟著沈靜了下來，漫漫雪夜適合緩緩地用心享用一頓美好晚餐，然後煮酒烹茶、促膝夜談。

拜訪日本最北的動物園

看北極熊在雪地裡打滾，海豹在雪上滑行，站在雪岩上帥氣嚎叫的狼群，藏匿在雪中與雪一樣白的的貓頭鷹和雪兔…這些都是在亞熱帶台灣無法經歷的體驗！過去數度遇上經營不良危機的旭山動物園，因為園長小菅正夫的一個轉念，決定讓動物園的動物更有尊嚴地活著，以善待每個生命的方式，首度提出「行動展示」這種獨特的展示方法，本著動物生活習性，創造出適合的環境，而且還能讓旅客觀察到動物最自然、原始又自由的樣子。

在北極熊館的巨大泳池，可觀賞到牠跳水的瞬間，近距離觀察牠的泳姿、熊掌、毛色，還可以走到近距離觀察北極熊的窺視櫥窗「盾牌眼」，和北極熊來個親密接觸。喜歡游泳的企鵝，不該只是被囚禁在假冰山，動物園賦予企鵝們可以自由自在游泳的大型水池，人們更能從泳池下一窺宛如翱翔於天際般的企鵝。而每年冬季積雪時，還有季節限定的「企鵝遊行」，因為要讓企鵝踩在積雪的地面，才不會腳痛。這招讓動物自然貼近人類的方式，更成了旭山動物園的招牌。還有曾在旭山動物園工作25年的插畫家保育員阿部弘士，在動物園工作期間，替園內的指引、簡介繪製壁畫，如今也成為動物園富有溫度的小角落。

品味悠久的日本製酒文化

擁有300年以上悠久歷史的北海道男山酒造，一直以守護傳統製法而聞名。取自大雪山純淨的水與適合釀造清酒的寒冷氣溫，釀造出了享譽國際的清酒。

1977年開始參加世界酒類競賽，連續40多次獲得了金賞殊榮。位於大門旁的男山字樣巨型酒桶，是拍照留念與打卡的勝地。另一邊源源不絕湧出的延命長壽之水，因為是直接來自大雪山的純淨水源，喝起來甘甜無比。

懸掛在上方的的杉木圓球，經常會出現在日本酒廠的門口，青綠色就表示新酒剛釀好，若放置了一段時間呈現乾褐色，就代表新酒已上市了一段時間。進入到資料館的1樓，就是試飲區及販賣部，除了少量昂貴清酒，大部份都可免費試飲。步上2樓則是江戶時代資料室，展出珍貴書畫、書籍、文件。3樓則是昔日釀酒器具的展示室。透過玻璃窗，還可以直接參觀釀酒的製程。雖然外頭天寒地凍，但躲在男山酒造資料館裡，一邊啜飲清酒一邊深度體驗日本製酒文化，讓人放空一整個下午也不嫌累。

像彈珠汽水般的藍色神秘池塘

北海道美瑛町擁有連綿的丘陵，除了春夏盛大壯觀的花海，還有許多大自然鬼斧神工下的美麗自然景觀，青池便是其中之一。十勝嶽火山於1988年噴發後，當地政府為阻擋火山灰而修建的水壩。隨著時間一久便積存大量的河水，因此生成了大池塘。一開始是禁止進入的區域，因此鮮為人知。在2010年開始開放的時候，令人驚豔的美景很快就聲名大噪。

而青池的水之所以為清澈的藍，是由於附近溫泉所流入大量含鋁成分水，然後反射了天空的藍色，加上溫泉水含有的硫磺和石灰等大量成分漂白了河底的石頭和沙子，因此使水更為清澈湛藍。除了青池，這一帶還充滿了不少精彩的景點，有清澈的水濺起藍色浪花的「白鬍子瀑布」，以及可暢快兜風的「白樺街道」，還有可以瞭望十勝岳全景的「十勝嶽展望台」。另外，還有令人感到療癒的「白金溫泉」。

景點介紹

旭山動物園

地址｜北海道旭川市東旭川町倉沼

電話｜+ 81-16-636-1104

網址｜www.city.asahikawa.hokkaido.jp/ asahiyamazoo 營業｜夏4/27～11/3 9:30～17:15，冬11/11～4/7 10:30~15:30，休園日12/30～1/1、4/8～4/26大人(高中以上)820円，中學以下免費入園

男山酒造資料館

地址｜北海道旭川市永山2条7-1-33

電話｜＋81-16-648-1931

網址｜www.otokoyama.com

營業｜09:00~17:00(2月第二個周日10:00～15:00)休館日12/31～1/3

青池

位置｜從JR「旭川車站」乘坐開往白金溫泉方向的大巴，在「白金青池入口」處下車，步行5分鐘左右即可到達。

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