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2018年答應法國名廚退星要求　2019年又給了米其林二星

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▲法國Le Suquet餐廳主廚Sebastien Bras 。（圖／取自法國Le Suquet餐廳官網)
▲法國Le Suquet餐廳主廚Sebastien Bras 。（圖／取自法國Le Suquet餐廳官網)

旅遊中心／綜合報導

法國米其林指南2019年在日前公布，入榜的632家星級餐廳中卻出現原本已經退出米其林指南評鑑的Le Suquet餐廳，並且拿到二星，讓主廚Sebastien Bras覺得十分驚訝，並且在官方臉書上重申已經不在意米其林星星，他們重視的是餐廳的顧客。

位於法國Laguiole的Le Suquet餐廳已經連續18年拿到米其林三星，不過每年要維持米其林三星評等的巨大壓力之下，Le Suquet主廚Sebastien Bras對於這樣的折磨已經無法承受，2017年的9月要求退出米其林指南，而米其林集團也在2018年的1月同意Sebastien Bras的要求，最2018年版本的米其林指南中將Le Suquet除名，也是首家獲准退出米其林指南的餐廳。

不過在法國米其林指南2019年最新版本中，又看到Le Suquet餐廳名列二星餐廳，這讓Le Suquet主廚Sebastien Bras覺得很驚訝且矛盾，因為之前請求不要出現在米其林指南已經被同意並且生效。不過即使被列入二星餐廳，Sebastien Bras仍未改變他的立場。

Sebastien Bras在2008年從父親Michel Bras手上接下Le Suquet餐廳，在2018年以前，餐廳已經連續18年獲得米其林最高榮譽「3星」肯定，Sebastien Bras與父親Michel Bras的故事還被拍成電影《米其林廚神：美味的傳承》（Entre les Bras）。

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