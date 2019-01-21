吃喝玩樂通包！桃園旅遊補助加碼　平日住宿發千元消費券

▲到桃園旅遊省很大。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者于佳云／綜合報導

交通部觀光局暖冬方案擴大補助全台旅宿業者，刺激民眾旅遊意願，而除旅宿業之外，桃園市政府為帶動整體觀光產業的全面發展，利用機會行銷桃園市特色觀光工廠及歷年來嚴選之桃園好禮、桃園好店，推出旅遊加值方案，民眾只要於平日（周日至周四）住桃園一晚，就送「旅遊消費券」一千元，為民眾出遊省荷包。

桃園觀旅局長楊勝評表示，民眾只要於平日入住桃園市合法旅宿，就有機會獲得一本每張面額100元、共10張的旅遊消費券，內容包括小烏來門票（價值100元）、好店消費（300元）、好禮消費（300元）及觀光工廠（300元），遊客憑券至限定店家即可折抵消費。

▲桃園市府結合在地觀光工廠推消費券。（示意圖／記者楊詩益攝）

千元旅遊消費券預計於3/1開始發放，效期為3/01至5/31止，為擴大在地消費效益，消費券使用不分平假日，觀旅局與經發局目前正在整合參與本活動之旅宿、觀光工廠、好禮、好店業者，預計農曆年後發布參與之觀光業者及活動細節，將於市府網站及觀光導覽網公布。

暖冬補助全台發酵，實施以來各家飯店訂房率在淡季中逆勢成長，為延續暖冬能量，新竹市長林智堅宣布新竹市暖冬補助加碼延長至2月份，只要民眾2月入住本市參與「擴大國旅」的旅宿業者，將比照1月份專案優惠內容，享有1千至1千5百元不等補助。