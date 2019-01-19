年貨大街吹網美風！年獸豬拍照打卡、學做夢幻創意年菜

▲城隍爺化身網美打擊年獸。

記者于佳云／台北報導、攝影

還記得小時候跟爸媽或爺爺奶奶一起辦年貨的記憶嗎？台北年貨大街今（19）日在迪化商圈正式開跑，為了吸引年輕人走進傳統年節市場，台北市商業處特別結合時下最流行的「網紅」元素，打造多個互動式拍照打卡點，另外還有趣味的小遊戲、網美系年菜教學等，在過年傳統中添加潮流元素，讓年節更有味。

▲台北年貨大街首日湧入大量人潮。

台北市商業處表示，台北年貨大街是台北最具代表性的經典節慶，今年以「年來了」為主題，看似回歸傳統，其實是在傳統節慶上做出創新。商業處專門委員蔡依婷表示，商業處每年都在構思如何用社群和和年輕的口吻，將年貨傳統傳承給新世代，今年特別結合豬年，讓豬化身為3種年獸，結合9大商圈發起打擊年獸的各項活動。

▲寫下幽默的春聯擊退嘴嘴獸。

今年的3種年獸分別為挑嘴的「吃吃獸」、愛八卦的「嘴嘴獸」和不想動的「懶懶獸」，將過年的三種困擾化身為三隻年獸豬降臨迪化街年貨大街永樂廣場。當中，吃吃獸代表過年菜色一成不變的困擾，因此特別邀請迪化街店家二代與地方餐飲福來許合作，推出創新又好吃的網美風年菜，將輪流在活動期間的週六由專業主廚示範教學，讓過年拿手好菜成為團圓飯焦點。

▲中藥行創新的紅酒燉西洋梨「酒紅調的微醺東方」。

▲融入乾燥花材的「藏青色的絲路之旅」。

親戚鄰居問東問西超苦惱？在嘴嘴獸區，民眾可在現場於春聯上揮毫寫下創意斗方：「別再問了」、「雞排＞女友」，讓過年問候可以話鋒一轉，以幽默回應帶過，氣氛融洽不尷尬。另外，要對付過年只想當沙發馬鈴薯的懶懶獸，現在趣味搶年貨活動讓民眾暖暖身，時限內盡情掃貨就能通通帶回家。

▲活動期間每週末有封印嘴嘴獸活動。

▲搶辦年貨大作戰趣味小遊戲。

台北年貨大街活動期間為108年1月19日至2月3日，除了可愛的年獸豬打卡點和趣味遊戲，另有消費得好禮活動，民眾消費即有機會獲得豬年發財金、LINE Points等驚喜好禮。

▲現場還有AR年獸可以自拍。

台北年貨大街

時間：108年1月19日至2月3日

地點：迪化街商圈（永樂市場廣場）

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