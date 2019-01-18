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4/15立山黑部開山！超巨大雪牆讓你目瞪口呆

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文／七逗旅遊網　圖／shutterstock.com、高山市觀光課提供

每年春季來日本，繽紛的花海固然令人期待，此外，還有一項重頭戲─黑部立山開山！2019年，黑部立山預計於4/15開山，這時候上山，可以見到一年之中最壯觀的雪世界，高達十幾公尺的巨大雪壁讓人超級驚艷！

▲日本黑部立山▼ 。（圖／ shutterstock.com、高山市觀光課提供）
▲雪之大谷高聳的雪牆氣勢磅礡。（圖／shutterstock.com提供）

黑部立山是國際級的山岳觀光路線，總是吸引世界各國的遊客到此一遊。春季時來黑部立山，最大的樂趣就是朝聖彷彿在巨人的國度才會出現的高大雪牆，以及搭乘包含高原巴士、高山鐵道、空中纜車…等6種交通工具上山，從不同的角度體驗黑部立山的美景！搭乘這些交通工具時，隨著海拔上升，所看到的景色也會跟著改變。歷經4個月的封山後，累積了厚厚積雪的黑部立山將在4/15重新開山，依累積的雪量，屆時，可以見到約十幾公尺高、甚至二十公尺的雪牆，由於雪牆會漸漸融化，因此越早上山，就能見到越壯觀的雪牆。趕快規劃春季假期，來黑部立山親眼見證開闊的美景吧！

▲日本黑部立山▼ 。（圖／ shutterstock.com、高山市觀光課提供）
▲春季時，拜訪童話世界般的合掌村，有機會欣賞盛開的櫻花。（圖／shutterstock.com提供）

彷彿將童話故事中的場景重現在現實世界中的白川鄉合掌村，四季都有不同的面貌，每一季都成為北陸超人氣的景點。春天，尚未完全融化的積雪留下了冬天曾造訪過合掌村的痕跡，路邊盛開的粉嫩櫻花，讓合掌村看起來更加夢幻。這些矗立在合掌村中的古樸小屋，因造型像是雙手指尖碰在一起，並微微合掌的模樣，而被稱為合掌村，這個童話村落同時也是世界文化遺產。

▲日本黑部立山▼ 。（圖／ shutterstock.com、高山市觀光課提供）
▲喜歡和風老街的旅客，一定也會喜歡高山上三之町古街。（圖／高山市觀光課提供）

過去是高山老城中心的高山上三之町古街，洋溢著濃濃的復古日式風情，古樸典雅的街道上有著一間間和風老屋，有的販賣傳統陶瓷手工藝品，有的是餐廳、喫茶店…，還有許多百年老店，有吃、有喝，又有得逛。

▲日本黑部立山▼ 。（圖／ shutterstock.com、高山市觀光課提供）
▲走遍金澤兼六園，才能澈底欣賞整個景區巧妙的設計。（圖／shutterstock.com提供）

人口數在北陸地區名列前茅的金澤市，是許多人必訪的景點。在這座城市中，想散散心，市中心就有一座經典的日式庭園可欣賞─兼六園。兼六園與水戶偕樂園、岡山後樂園，並列日本三大名園，以迴遊式的手法建造，必須親自逛完整個景區，才能一一欣賞經過精心設計的池塘、假山、亭台、茶室及花草樹木。若在4月中來到這裡，還有機會與上百棵綻放的春櫻，一起度過美好的時光。

更多資訊：
▲ 4/15黑部立山開山！趕緊卡位賞巨大雪牆►►►

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汎佳旅行社　(02)2531-5334

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