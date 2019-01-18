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迎接日本紫藤花瀑布、芝櫻花毯　春遊關東度假名勝

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文／七逗旅遊網　圖／shutterstock.com、汎佳旅行社提供

浪漫的紫藤花隧道、由芝櫻組成的粉色天然地毯讓日本的春天十分繽紛，來關東地區旅遊，就能一次看到這兩種春季限定的花海！

▲日本紫藤花瀑布、芝櫻花毯▼ 。（圖／ shutterstock.com、汎佳旅行社提供）
▲足利紫藤公園的紫藤花瀑布。（圖／shutterstock.com提供）

接棒日本櫻花季的紫藤、芝櫻，展現了「數大就是美」的風景。足利紫藤公園2019年的大藤節將在4/13-5/19舉行，園中樹齡高達150歲的大藤，將在花季期間大放異采，從1000平方公尺的花架上垂下的紫藤花密密麻麻，彷彿紫色的瀑布，還能見到開花時，長達170公分的壯觀紫藤。園中還有淡紅色、白色、黃色的藤花紛紛接力綻放，美麗的藤花隧道讓人沉浸在繽紛的花花世界中。

▲日本紫藤花瀑布、芝櫻花毯▼ 。（圖／ shutterstock.com、汎佳旅行社提供）
▲秩父芝櫻之丘繽紛的花海綿延至天邊。（圖／shutterstock.com提供)

芝櫻跟櫻花的長相有些相似，如同地上版的櫻花，每年4月中旬至5月中旬，位在秩父象徵武甲山山麓丘陵上的秩父羊山公園，宛如被春神鋪上了一層彩色的地毯，白色、粉色、桃紅色、淺紫色的嬌小花朵色彩鮮豔，經過園方的精心安排，排列成不同的形狀。坐在公園邊的休息區，可一次收藏整片花海風光。

▲日本紫藤花瀑布、芝櫻花毯▼ 。（圖／ shutterstock.com、汎佳旅行社提供）
▲伊香保溫泉特色老街─石段街。（圖／汎佳旅行社提供）

在微涼的春季，跟日本花海最搭的特色體驗，當然是暖和的溫泉與老街！在2018溫泉百選排行榜中，排名第13名的伊香保溫泉歷史悠久，以含鐵量豐富而呈現金黃色澤的「黃金之湯」與透明無色的「白銀之湯」聞名。石段街是溫泉區的特色老街，洋溢日本昭和年代的復古風情，街道兩旁有許多溫泉旅館、土產店、點心舖…，還有可讓你快速體驗伊香保溫泉魅力的免費足湯。

▲日本紫藤花瀑布、芝櫻花毯▼ 。（圖／ shutterstock.com、汎佳旅行社提供）
▲白絲瀑布絲絹般的流水。（圖／shutterstock.com提供）

關東地區有個超人氣的度假勝地你不可不知，那就是與大自然親近的好去處─輕井澤。輕井澤風景區的白絲瀑布，流瀉而下的溪水像是數百條不斷飄動白色絲綢；享有天鵝湖美稱的雲場池，像是一片大型的鏡子，將沿岸的林景及藍天白雲倒映其中，四季各有不同的特色景觀；被火山噴發出的黑色岩漿所覆蓋的「鬼押出園」，是許多奇岩怪石的聚集地；喜歡悠閒散步逛街，輕井澤的商店街也不會讓你失望，日式、歐風的店鋪林立，販售著各式各樣美味的土產、點心、美食和工藝品。

▲日本紫藤花瀑布、芝櫻花毯▼ 。（圖／ shutterstock.com、汎佳旅行社提供）
▲高雅的溫泉飯店「如心之里」。（圖／汎佳旅行社提供）

花季時，跟著汎佳旅行社到關東旅遊，安排入住雙溫泉飯店，包含伊香保溫泉飯店「如心之里」，純粹的日式風格簡約高雅，可以在室外享受黃金之湯、室內體驗白銀之湯。另外，高原渡假飯店輕井澤1130溫泉飯店空氣清新，各式餐廳、宴會廳、咖啡廳、酒吧、終年都可利用的室內溫水游泳池、網球場…，甚至還有使用「鬼押溫泉」泉水的溫泉大浴場及露天溫泉，豐富的設施讓人流連忘返。

▲日本紫藤花瀑布、芝櫻花毯▼ 。（圖／ shutterstock.com、汎佳旅行社提供）
▲輕井澤1130溫泉飯店迷人的夜色。（圖／汎佳旅行社提供）

更多資訊：
▲ 漫遊東京足利紫藤賞花、秩父芝櫻、小瑞士輕井澤五日遊
《花現東京、春天最美的紫藤與粉色芝櫻》►►►

▲ 2019日本紫藤花大賞►►►

詳情請洽：
汎佳旅行社　(02)2531-5334

關鍵字： 日本 櫻花季 紫藤花 度假 關東 東京 輕井澤 七逗 汎佳旅行

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