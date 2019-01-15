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近兩年Airbnb春節最夯旅遊地排行　台北居第一、高雄成長近7成

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▲Airbnb春節住房。（圖／Airbnb提供。）

▲Airbnb春節住房率最高連兩年統計第一名為台北。（圖／Airbnb提供。）

記者陳涵茵／綜合報導

旅宿平台網站Airbnb公布了2017及2018年春節訂房數據，發現民眾偏好在春節期間國內旅遊，更以台北市奪下第一，而出國的遊客中，除了日韓等亞洲地區外，紐西蘭更成為台灣人新歡，預約比例成長比例翻倍高達130%。

旅遊中除了入住 星級飯店，可以體驗當地特色文化的民宿也很受歡迎，根據Airbnb統計2018年春節出遊住房率顯示，與2017年相比台灣民眾春節喜愛國內旅遊，進一步觀察國內熱門旅遊目的地排行，台北已連續兩年成為台灣民眾春節期間最愛造訪的目的地，尤其過去兩年的訂房量成長更高達56%，與印象中過年台北唱空的印象大相逕庭。另外，名單上的第二名為台南、第三名為台中，高雄雖位居第四，不過在旅客人次上以67%幅度成長。

▲紐西蘭基督城。（圖／記者于佳云攝）

▲紐西蘭擁有純淨美麗的大自然風光。（圖／記者于佳云攝）

國外旅遊部分，日本依舊稱霸Airbnb台灣使用者的春節海外旅遊目的地，其次為韓國、美國，排行第四、五名的為澳洲及紐西蘭。又以造訪紐西蘭的排名大幅攀升，除了造訪人次成長158%外，訂房量也成長近130%，成為台灣民眾出國旅遊目的地新歡。

關鍵字： Airbnb 特色民宿 旅遊新知

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