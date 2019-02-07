「直飛和直達航班」差在哪？3種不同航班類型腦補一下

點評：原來如此～





▲直飛航班中，其實又區分為直達Nonstop和直飛Direct flight航班。（示意圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／綜合報導

多數人知道需轉機的機票（Connecting Flight）會比直飛航班便宜，但其實直飛航班中，又區分為直達Nonstop和直飛Direct flight航班，如果比較少從國外網站訂機票的人可能不太理解其中的差別，《哈芬登郵報》特別對此名詞做了各別解釋，一起來長知識吧！

即使是飛行常客，也常常將Nonstop和Direct flight搞混，有些人則以為只是名詞不一樣，但其實並非如此喔！

▲Nonstop航班可譯為「直達航班」，意思是當你搭上飛機，同一個航班號會一路坐到目的地。（示意圖／記者彭懷玉攝）

1. Nonstop flight直達航班

Nonstop航班可譯為「直達航班」，意思是當你搭上飛機，同一個航班號會一路坐到目的地，中途不會有任何轉機、下機加油等的問題，但直達航班的價格往往是三者中最昂貴的，原因不外乎最省時，也最適合商務客，舉例來說，長榮BR087、BR088直達往返法國巴黎；華航CI069、CI070往返英國倫敦。

▲Direct flight則為「直飛航班」，其實Direct在抵達目的地之前，會停留一個至多個轉機點。（示意圖／記者彭懷玉攝）

2. Direct flight直飛航班

Direct flight則為「直飛航班」，看字面會以為也是直飛，但其實Direct在抵達目的地之前，會停留一個至多個轉機點，讓部分乘客下機或轉機，或是飛機需要加油等技術上的需求。例如，從紐約飛雪梨的直飛航班可能會在洛杉磯停靠，但兩段旅程會共用航班號，又或是大家比較熟悉的長榮BR 67長榮飛倫敦的航班，飛機從桃園出發後，會先中停曼谷，然後才飛往倫敦。Direct flight價格通常比Nonstop flight便宜，但又比轉機航班貴。

▲轉機航班對時間彈性、預算有限的背包客來說，也是種不錯的選擇。（示意圖／記者彭懷玉攝）

3. Connecting Flight轉機航班

Connecting Flight就是轉機航班，當你搭上中轉航班，表示至少會轉換兩個不同班機號的飛機，才會抵達目的地。雖然麻煩，但需轉機的機票，通常都比以上兩種直飛航班便宜，也可以找中轉機場停留時間超過4、5小時以上的航班，還能順便多玩一個城市，對時間彈性、預算有限的背包客來說，也是種不錯的選擇。