再拓日本新航點！長榮航空7月起每週兩班直飛青森

▲長榮航空開航桃園-青森航線。（圖／長榮航空提供）

記者于佳云／台北報導

看準台灣人喜愛日本旅遊，長榮航空持續深耕日本市場，繼日前宣佈6月6日起每日一班飛航名古屋，今（14）日再宣佈7月17日開闢桃園-青森航線，每週三、六各一航班直飛，即日起開放訂位，提供暑假赴日旅遊的民眾更多新選擇。

長榮航空孫嘉明總經理表示：「日本是長榮航空2019年發展的重點市場，早在1995年即以不定期包機飛航的青森，今年暑假開始都將陸續改為定期航班，更加完整日本飛航航點的布局；在新增航點開闢以及原已飛航航點增班或放大機型後，今年日本整體運能可望增加一成以上。」

青森擁有眾多自然風光及人文觀光資源，且農產品項相當豐富，四季皆有各式農作採收體驗活動，非常適合親子同樂。該航線開航後，旅行社及自由行旅客可運用桃園-仙台航線，彈性規劃日本東北不同航點進出的豐富行程，以最經濟的時間，飽覽美景、暢遊東北。

長榮航空在名古屋及青森陸續飛航之後，長榮航空日本航點將增至12個，每週提供144個航班的飛航服務，除了定期航點之外，亦配合旅行社需求，持續在秋田、松山、福島、熊本、長崎、德島等航點提供不定期的包機服務。

長榮航空桃園-青森航線將以A321-200機型營運，提供184個座位數，分別為8個商務艙、176個經濟艙。航班時間如下：

桃園–青森 BR122 每週三、六飛航 11:30起飛 16:05抵達

青森–桃園 BR121 每週三、六飛航 17:15起飛 20:20抵達