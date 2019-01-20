注意！超萌大型生物出沒在八里　還有灌木叢迷宮

點評：米飛兔真的萌到不行！！！

▲位在新北市八里文化公園裡的米飛園區。（圖／好景點 foncc.com提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

要去八里玩，很多人都會先到淡水老街逛逛後，再搭船到八里玩，除了在渡船頭附近走走，有不少人也會去十三行博物館參觀，而好景點也發現了在八里的文化公園裡有超萌的大型藝術裝置，天氣好的時候散散步最適合不過！

▲▼以米飛兔為造型的「方框廊道」，外型吸引許多人打卡拍照，在框框的邊緣也都有裝上防撞條，不用擔心會撞到而受傷！

前身是十三行文化公園的八里文化公園，裡面有一區為「米飛園區」，好景點提到，不只有很多米飛兔造型的裝置藝術，還有用4萬多株金露花設計而成的同心圓灌木叢景觀迷宮。穿過停車場進入到米飛園區，以米飛兔為造型的「方框廊道」，外型吸引許多人打卡拍照，在框框的邊緣也都有裝上防撞條，不用擔心會撞到而受傷！

▲▼隨處都可以看見主角本人以不同的姿勢和造型出現。

另外還有以米飛兔為主題的周邊設計，像是大型沙發、色塊廣場等，隨處也都可以看見主角本人以不同的姿勢和造型出現；而走到同心圓迷宮附近會看見地上有灌木叢一圈又一圈的圍繞著中央的「米飛裝鬼」裝置，好景點表示，他去的時候灌木叢還是矮的，因此路線可以一目了然，不過他也提醒大家，若看到矮小的灌木叢一定要注意腳步別踩到！而在迷宮裡也鋪成了木屑步道，避免跌倒傷害之外也不會讓雨天的泥濘弄髒鞋子。

▲▼在同心圓迷宮附近會看見地上有灌木叢一圈又一圈的圍繞著中央的「米飛裝鬼」裝置。

▲▼透過觀景平台可以看見灌木叢迷宮的整體，一大一小的圓圈正好組成及設計成了一個復古單車的大地景。

好景點說，在公園裡頭有一個小山坡，在山坡的頂端是一個觀景平台及涼亭，透過觀景平台可以看見灌木叢迷宮的整體，一大一小的圓圈正好組成及設計成了一個復古單車的大地景，往下走也可以看到生態池，趁著風和日麗的日子，帶上風箏、野餐到八里放鬆一下吧！

▲▼底下的生態池有設置平台讓民眾可以近距離欣賞。

米飛公園

地址：新北市八里區博物館路與忠孝路口

開放時間：全天開放

門票：免費進入