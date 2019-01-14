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獨家南海藍首次授權海外！日本「南海電鐵彩繪列車」現身台灣

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▲▼ 南海電鐵彩繪列車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台鐵南海電鐵彩繪列車亮相，代表的藍武士也現身。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

日本南海電鐵、台鐵和台灣視野文創合作，利用台灣E200系列車頭塗裝而成的「南海電鐵彩繪列車」，於14日在台鐵樹林站搶先亮相。南海電鐵取締役營業推進室長佃 吉朗表示，此次南海電鐵更是首次將其獨家專屬的「南海藍」授權給其他公司進行塗裝，希望藉由彩繪列車，能深化台日之間交流，吸引更多台灣旅客到日本玩時，多搭乘南海電鐵。

▲▼台鐵南海電鐵彩繪列車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲南海電鐵推進室長佃 吉朗。（圖／記者蔡玟君攝）

南海電鐵是日本關西機場唯二聯外鐵路，其中特急列車「Rapi:t」（ラピート）更是只要34分鐘，就能載著旅客從關西機場直達大阪難波站．佃 吉朗表示，難波站緊鄰心齋橋、道頓堀等大阪知名觀光景點，因此對於旅客來說非常方便。

▲▼大阪難波車站，日本鐵道，南海電鐵rapi:t，南海電鐵rapit列車，機場快線，南海電鐵特急列車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲南海電鐵rapit特急列車本尊樣貌。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼ 南海電鐵彩繪列車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲ 南海電鐵彩繪列車藍武士號。（圖／記者蔡玟君攝）

佃 吉朗表示，根據統計，目前到日本搭乘南海電鐵的海外旅客中，第一名來自韓國，其次是台灣，台灣旅客就佔海外旅客總比例的20%，但有鑑於Rapi:t念法對台灣人來說較陌生，因此此次計畫在台灣推出南海電鐵彩繪列車時，特別於2018年ITF旅展時邀請民眾命名，最後推出台灣專屬的暱稱「藍武士號」，讓台灣民眾能更好記。

▲▼ 南海電鐵彩繪列車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼ 南海電鐵彩繪列車台日友誼號。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼ 南海電鐵彩繪列車。（圖／記者蔡玟君攝）

此次南海電鐵與台鐵合作推出的南海電鐵彩繪列車共有2列，利用台鐵E200系列車頭塗裝，分別命名為藍武士號與台日友誼號。佃 吉朗表示，為了讓2列車頭能忠實呈現南海電鐵Rapi:t特急列車樣貌，經過一個月繁雜手續，才將該列車專用的「南海藍」運送來台進行彩繪，這也是南海電鐵首次將南海藍授權給其他鐵道公司進行車身塗裝，以往即使是在日本，都不曾授權給其他鐵道公司使用過。

▲▼台鐵南海電鐵彩繪列車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台鐵於樹林站舉辦南海電鐵彩繪列車亮相記者會。（圖／記者蔡玟君攝）

2列彩繪列車也各有特色，「藍武士號」車身彩繪上大阪知名觀光景點，包括通天閣、固力果跑跑人、大阪城等；「台日友誼號」則簡單寫上Taiwan to Japan字樣，同時附上醒目的兩國國旗，為了加深旅客印象，更在車身上寫上KIX-NAMBA NANKAI rapi:t字樣，藉此提升旅客搭乘意願。

2列南海電鐵彩繪列車從16日起分兩天進行首航，16日由台日友誼號打頭陣，首發車於當日下午13點05分自潮州出發往花蓮；藍武士號首發車則於17日登場，同樣為當日下午13點05分自潮州出發往花蓮。

台鐵「南海電鐵彩繪列車」首發時間
1月16日 554車次 13點05分 潮州往花蓮  台日友誼號
1月17日 554車次 13點05分 潮州往花蓮 藍武士號

關鍵字： 南海電鐵 台鐵 日本旅遊 鐵路旅遊 日韓風

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