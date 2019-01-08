機場到大阪這樣搭車最舒適！不用人擠人、行李還有專屬放置架

點評：有大行李的人或是帶小孩的人搭特快車就很方便啦～

▲從關西機場前往大阪市中心可以搭乘特快車。（圖／純粹‧陳小沁提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

日本一直是台灣人最喜歡旅遊的國家之一，無論是跟團或是自由行，不同的旅行方式，看這個國家的角度也不一樣，部落客純粹‧陳小沁和一家大小前往了大阪旅遊，下機後，他們選擇搭乘南海電鐵的特快車前往市區，票價只多台幣50元卻得到舒適的乘座空間。她將這個經驗分享在社團《旅遊超爽的！》，即將前往大阪的朋友不妨參考！

▲▼若提前在網路訂票，下機後到指定的櫃台兌換票券即可。

陳小沁在搭乘南海鐵路之前，已經先上網訂好機場到大阪難波站票券，到達機場後就可以在櫃台領取。由於從台灣飛至大阪的國際線位在機場1樓，要搭乘地鐵則要前往二樓，在票券中心也都有提供班次時間，因此可以預估能否搭上。

▲▼要搭乘地鐵須從國際線的前往二樓，在票券中心也有班次時間提醒旅客，避免錯過列車時間。

▲▼在乘車處有電梯可以搭乘，方便大型行李或行動不便的旅客上下樓。

陳小沁提到，大部分的人搭乘南海電鐵時，會選擇日幣920元的空港急行前往大阪，但她認為，價格為日幣1270元的特快車不僅可以較快抵達難波，行李可以放在架上、有座位，而若是在線上購票的人，兩者的價差僅約台幣50元，因此她極力推薦大家搭乘特快車！陳小沁表示在地鐵站裡可以看到表上顯示往市區的班次相當多，而在班次表標示紅色的α、β是特快車，橘色◎圖樣則是空港急行，時間的部分，特快車是一小時2－3班，空港急行則是一小時3－4班。

▲地鐵站裡的班次表標示紅色的α、β是特快車，橘色◎圖樣則是空港急行。

▲在月台旁有休息室供旅客稍作等候。

▲▼特快車的模樣與台灣的高鐵較相似，而空港急行則是電聯車的長相。

▲特快車的每個車廂裡都有一個可放置行李的車廂，且皆有上鎖的功能。

是底站的關西機場，在乘車處是兩邊都能搭乘的，在分辨方面，特快車的模樣就像台灣的高鐵，而空港急行就是電聯車的長相。進到特快車的車廂後，陳小沁說明，每節車廂都有行李箱架，而且上頭也有鎖可以鎖住，因此不用怕被拿走，她認為整體感受上座位是十分舒適且列車快又穩，對於需要上網的人，免費WIFI可以使用更是一件相當方便的事！下次到大阪旅行可以試試看這個快速又便利方式。

▲▼座位是十分舒適且列車快又穩，另外，對於需要上網的人，列車內也有提供免費WIFI可以使用。