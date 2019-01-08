ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

機場到大阪這樣搭車最舒適！不用人擠人、行李還有專屬放置架

點評：有大行李的人或是帶小孩的人搭特快車就很方便啦～
ETtoday旅遊雲

▲▼日本大阪特快車。（圖／純粹‧陳小沁提供）

▲從關西機場前往大阪市中心可以搭乘特快車。（圖／純粹‧陳小沁提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

日本一直是台灣人最喜歡旅遊的國家之一，無論是跟團或是自由行，不同的旅行方式，看這個國家的角度也不一樣，部落客純粹‧陳小沁和一家大小前往了大阪旅遊，下機後，他們選擇搭乘南海電鐵的特快車前往市區，票價只多台幣50元卻得到舒適的乘座空間。她將這個經驗分享在社團《旅遊超爽的！》，即將前往大阪的朋友不妨參考！

▲▼日本大阪特快車。（圖／純粹‧陳小沁提供）

▲▼若提前在網路訂票，下機後到指定的櫃台兌換票券即可。

▲▼日本大阪特快車。（圖／純粹‧陳小沁提供）

▲▼日本大阪特快車。（圖／純粹‧陳小沁提供）

陳小沁在搭乘南海鐵路之前，已經先上網訂好機場到大阪難波站票券，到達機場後就可以在櫃台領取。由於從台灣飛至大阪的國際線位在機場1樓，要搭乘地鐵則要前往二樓，在票券中心也都有提供班次時間，因此可以預估能否搭上。

▲▼日本大阪特快車。（圖／純粹‧陳小沁提供）

▲▼要搭乘地鐵須從國際線的前往二樓，在票券中心也有班次時間提醒旅客，避免錯過列車時間。

▲▼日本大阪特快車。（圖／純粹‧陳小沁提供）

▲▼日本大阪特快車。（圖／純粹‧陳小沁提供）

▲▼在乘車處有電梯可以搭乘，方便大型行李或行動不便的旅客上下樓。

▲▼日本大阪特快車。（圖／純粹‧陳小沁提供）

陳小沁提到，大部分的人搭乘南海電鐵時，會選擇日幣920元的空港急行前往大阪，但她認為，價格為日幣1270元的特快車不僅可以較快抵達難波，行李可以放在架上、有座位，而若是在線上購票的人，兩者的價差僅約台幣50元，因此她極力推薦大家搭乘特快車！陳小沁表示在地鐵站裡可以看到表上顯示往市區的班次相當多，而在班次表標示紅色的α、β是特快車，橘色◎圖樣則是空港急行，時間的部分，特快車是一小時2－3班，空港急行則是一小時3－4班。

▲▼日本大阪特快車。（圖／純粹‧陳小沁提供）

▲地鐵站裡的班次表標示紅色的α、β是特快車，橘色◎圖樣則是空港急行。

▲▼日本大阪特快車。（圖／純粹‧陳小沁提供）

▲在月台旁有休息室供旅客稍作等候。

▲▼日本大阪特快車。（圖／純粹‧陳小沁提供）

▲▼特快車的模樣與台灣的高鐵較相似，而空港急行則是電聯車的長相。

▲▼日本大阪特快車。（圖／純粹‧陳小沁提供）

▲▼日本大阪特快車。（圖／純粹‧陳小沁提供）

▲特快車的每個車廂裡都有一個可放置行李的車廂，且皆有上鎖的功能。

是底站的關西機場，在乘車處是兩邊都能搭乘的，在分辨方面，特快車的模樣就像台灣的高鐵，而空港急行就是電聯車的長相。進到特快車的車廂後，陳小沁說明，每節車廂都有行李箱架，而且上頭也有鎖可以鎖住，因此不用怕被拿走，她認為整體感受上座位是十分舒適且列車快又穩，對於需要上網的人，免費WIFI可以使用更是一件相當方便的事！下次到大阪旅行可以試試看這個快速又便利方式。

▲▼日本大阪特快車。（圖／純粹‧陳小沁提供）

▲▼座位是十分舒適且列車快又穩，另外，對於需要上網的人，列車內也有提供免費WIFI可以使用。

▲▼日本大阪特快車。（圖／純粹‧陳小沁提供）

關鍵字： 純粹‧陳小沁 空港急行 特快車 大阪旅遊 日本旅遊 亞洲旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

上車就感受京都四季！日本全新觀光列車「雅洛號」明年3月上路

影／大阪城內新景點！闖入2098年「日版夢遊仙境」探險去

2018唐吉軻德摩天輪重新開幕！到惠比壽塔眺望大阪街景

沒來過山陰山陽別說你懂日本！米其林星級景點大公開

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台中299吃到飽！還能拍網美照

東台灣1至3月必看三大花海

金山24小時佛心平價湯屋

桃園平價火鍋吃龍蝦不用300元

南投季節限定「滿江紅」如抽象畫！

PRADA惡魔牛排菜單搶先看

高雄星空肉肉吃到飽＋冰火五重天

最高罰10萬！行動電源為何不可托運

日本環球必買！柯南爆米花桶超生火

珍煮丹周年慶1／10全品項半價

熱門行程

最新新聞更多

預約至2月底！台南古堡藏400隻蝙蝠

新竹巷弄老宅咖啡　純白空間慢生活

搶票預備！台鐵凌晨12點開賣春節車票

機場到大阪這樣搭車最舒適！

新莊超霸氣草莓蛋糕　草莓多到炸出來

新景點！解秘瑞穗「南歐莊園城堡」

香港最好吃素食餐廳「心齋」登台　

人氣貼圖貓貓蟲開專屬商店

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366