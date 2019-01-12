「咖啡界丹丹漢堡」只有高雄、屏東喝得到！限時10天送鴛鴦奶茶

▲高雄嚕娜咖啡RUNA CAFE’S。（圖／跟著左豪吃不胖授權提供。）



旅遊中心／綜合報導

如果到南台灣必吃丹丹漢堡，嚕娜咖啡（Runa cafe’s）就是咖啡界的丹丹漢堡，嚕娜咖啡為高雄知名的平價咖啡連鎖品牌，創立於高雄小港且只有在高雄與屏東才喝得到，店內主打最新產品鴛鴦奶茶，到21日止限時10天消費就送一杯鴛鴦ㄋㄟㄋㄟ，奶茶控準備出動。

▲高雄嚕娜咖啡期間限定消費就送鴛鴦奶茶。



小港起家的嚕娜咖啡Runa cafe’s於2014年開幕，目前在高雄與屏東總共有13家分店，標榜為現代上班族設計，主打「滿足大咖」的概念與用中杯價格即可享用特大杯的份量，除了咖啡豆精心挑選外，糖則是選用台糖純蔗糖，是高雄人都知道的連鎖咖啡店，價格每杯大約60元至70元左右。

▲嚕娜咖啡在高雄屏東共有13間分店。



▲高雄嚕娜咖啡RUNA CAFE’S外觀。（圖／跟著左豪吃不胖授權提供。）

其中新品項「鴛鴦ㄋㄟㄋㄟ」選用上等紅茶葉、將乾炒過的決明子加入茶葉中，微微的咖啡焦香融合香草風味提升茶葉口感，搭配來自紐澳的牛乳，喜歡咖啡味又想喝奶茶時就可以點上一杯鴛鴦奶茶。店家為了慶祝鴛鴦ㄋㄟㄋㄟ榮獲台灣產品創新獎，即日起至21日限時10天，只要消費就送一杯鴛鴦ㄋㄟㄋㄟ，上午9點開賣每日限量100杯。

優惠期間：1月12日（六）～1月21日（一）

活動辦法：於FB該活動文章追蹤及上傳照片或IG指定文章標記一位好友及追蹤以上活動方式二擇一，完成即可享此活動。

地點：各家分店門市查詢點此

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