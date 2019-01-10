B2吃到7樓覓食攻略！逛微風南山前先拿「小銀本」免費吃貨地圖

▲微風南山被封最強美食百貨。（圖／記者黃士原攝）



記者陳涵茵／台北報導

台北信義微風南山於10日正式開幕，全館櫃位光是餐飲部分就占了將近五成，5、6、7、46、47及48樓都是餐廳樓層，百貨2樓到4樓也有不少甜點與咖啡櫃位，加上地下美食街與2222坪大生鮮超市，被封為是「最強美食百貨」，吃貨一定要空著肚子來逛。

▲B2到7樓都有美食。（圖／記者陳涵茵攝）



微風南山樓層規劃為地下2層到地上7層，全館大約200間專櫃，獨家店櫃就有130間，更有許多來自日本美食首次登台，整棟百貨這麼大究竟要從哪裡吃起？逛街前請先到B2的服務台索取地圖，這本印有微風南山外觀的時尚「小銀本」就是開吃前必備的覓食指南。

▲B2的服務台可免費索取小銀本。（圖／記者陳涵茵攝）



▲美食地圖外觀很時尚。（圖／記者陳涵茵攝）



▲裡面有各層樓餐飲資訊與地圖。（圖／記者陳涵茵攝）



翻開小銀本裡頭從B2到7樓清楚記載了各樓層美食與詳細位置，想吃什麼、想買什麼先重點畫起來就對了！開幕首日不少饕客都是衝著排隊美食而來，像是位於B2微風美饌的香港最強煲仔飯「陳興發興記菜館」、金葉名氣餅都是排隊熱門店。

▲微風南山B2美食街。（圖／記者陳建竹攝）



▲興記菜館開幕首四日煲仔飯買一送一限量30份，11點10分就搶光。（圖／記者黃士原攝）



▲必點的煲仔飯。



B1為占地2222坪的超狂微風超市，裡面販賣了來自各國的新鮮食材，現場還有10位廚師免費幫民眾代客料理，可以新鮮買當場煮完熱騰騰下肚。如果是嗜甜食的螞蟻們一定要到2樓朝聖，蛋糕、飲品、麵包、巧克力通通有，超人氣的日本藍瓶咖啡也是在這樓層。

▲占地2222坪的微風超市。



▲超夯伴手禮藍瓶咖啡。（圖／記者陳建竹攝）



▲排隊人氣法國麵包le Boulanger de monge，一次只放6人進入參觀選購。（圖／記者陳涵茵攝）

▲文青風巧克力店Dandelion Chocolate。（圖／記者陳涵茵攝）

其他樓層熱門品牌有3樓九州鬆餅咖啡、KOBE SWEETS CAFE；4樓DANCING CRAB、世界最濃抹茶冰JAPAN RAIL CAFE；5樓為日膳旬味專賣日本料理，霸嗎拉麵、犇 牛肉食堂、広島お好み焼き 巧房等；6樓亞洲饗宴D弐拾弐、瓦城；7樓為摘星酒餐館Mad For Garlic、金色三麥等。

▲世界最濃抹茶冰淇淋在4樓的JAPAN RAIL CAFE吃得到。



＊各樓層熱門排隊美食攻略：

B2：陳興發興記菜館、金葉紅廚、金葉名氣餅、一風堂EXPRESS

B1：日本橋屋長兵衛、北海道起士蛋糕Petite Merveille、赤鬼章魚燒、Savour Fresh

1樓：龍蝦堡始祖LUKE’S LOBSTER、英國紅茶品牌Whittard of Chelsea

2樓：抹茶飲品Matcha Prince、香港最強蔬食餐廳心齋、甜點店la vie bonbon、藍瓶咖啡BLUE BOTTLE COFFEE、文青風巧克力店Dandelion Chocolate、網美風浮誇果汁店9 Palette Parlor、法國麵包店le Boulanger de monge

3樓：草莓蛋糕KOBE SWEETS CAFE、九州鬆餅咖啡

4樓：手抓海鮮DANCING CRAB、世界最濃抹茶冰淇淋JAPAN RAIL CAFE

5樓：BARI-UMA霸嗎拉麵、犇 牛肉食堂、広島お好み焼き 巧房

6樓：D弐拾弐

7樓：大蒜餐廳Mad For Garlic

微風南山店/atré資訊

地址：台北市信義區松智路17號