東北角推2019光點福隆　重現台灣燈會光飾結合在地旅遊

▲「2019光點．福隆」藝術造景正式展開。(圖／福容大飯店提供，下同)

旅遊中心／綜合報導

位於台灣東北角的福隆，日前剛獲得柏林國際旅展入選全球百大綠色旅遊勝地，最近東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處特地整合福隆地區觀光特色，推出「2019光點．福隆系列活動」，運用台灣燈會的光飾再利用，及光雕等裝置藝術呈現東北角意象，包括：迎曙光、看沙雕、賞芒花、騎單車的四季活動，透過動態光雕展演吸引遊客目光。

▲三貂角燈塔是福隆當地著名景點。(圖／東北角風管處提供)

依山傍海的東北角近年來持續與國際綠色旅遊接軌，東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處除了將舊草嶺隧道規劃為結合歷史、文化、觀光的「鐵馬隧道」，也與在地業者福容大飯店福隆攜手推廣永續旅遊，像是積極購買綠色電力(碳排放量趨近於零)、打造銀級綠建築、環保旅店認證等，讓台灣的觀光在國際上有特殊價值。

▲舊草嶺隧道是遊客騎乘單車的熱門景點。

以福隆為中心的東北角，周圍包含多樣的海洋及山林生態旅遊地，還有豐富的人文景觀及文化特色，包含草嶺古道、萊萊海蝕景觀、舊草嶺隧道、三貂角燈塔、福隆海水浴場..等知名景點，不管是從福隆火車站出發，騎著自行車沿路經過綠意盎然的山谷，接著進入被林蔭包圍的舊草嶺隧道，出隧道後就看見遼闊的大海以及龜山島；或是步上東北角的草嶺古道欣賞白茫茫的芒花，再往上走，還能走到桃源谷一覽整個宜蘭海岸的美景。

▲福容大飯店福隆冬季推出主廚特製「禪火鍋」，以雙溪山產新鮮食材做成的酸白菜鍋及麻辣鍋湯底，讓遊客冬天到福隆泡湯享美食。

儘管福隆有得天獨厚的自然資源，不過一到冬天，東北角的天氣變得又濕又冷，去福隆的旅客相對減少許多，為了讓旅客冬天也能來到福隆遊玩，在地業者福容大飯店以台灣人愛泡湯為原點，在枋腳斷層地底下1500公尺處發現深層海洋溫泉，且是全台唯一的「氯化物碳酸氫鹽泉」泉質，呈現淡琥珀色，泉水透澈、幾乎無味，泉質的礦物質含量更是台灣溫泉法定標準的30倍。

另外，冬天來到福隆的旅客，白天有秋冬季節才能欣賞到的黑鳶及大小白鷺過境福隆生態，晚上還能去看光點福隆美輪美奐的光環境藝術造景，更可看到東北角四季活動(如迎曙光、看沙雕、賞芒花、騎單車)的動態光雕展演。