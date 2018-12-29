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2019福隆迎曙光千人叩鐘祈福　福容600組平安御守限量發送

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▲ 2019福隆迎曙光千人叩鐘祈福 福容600組平安御守限量發送。（圖／東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供）

▲ 2019福隆迎曙光千人叩鐘祈福。（圖／資料照片／東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供）

記者郭世賢／新北報導

2019福隆迎曙光將於1月1日元旦凌晨4點，在福隆海水浴場大草皮熱鬧到天明，延續每年優良傳統，主辦單位邀請除多組表演團體到場熱力接唱，最後將由靈鷲山無生道場帶領遊客做1分鐘平安禪及千人叩鐘祈福儀式，帶著平安寧靜的心情，迎向新的一年。

為了迎接新年到來，東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處與福容大飯店連鎖旅館事業，連續第三年共同主辦「2019福隆迎曙光元旦演唱會」活動，也已邁向第11個年頭，今年特別邀請風潮音樂旗下藝人，ControlT與Cliff克里夫帶來將近2小時的音樂饗宴。

▲ 2019福隆迎曙光千人叩鐘祈福 福容600組平安御守限量發送。（圖／東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供）

▲ 福隆迎曙光千人叩鐘祈福。（圖／資料照片／東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供）

另外，靈鷲山無生道場也將引領現場遊客進行1分鐘平安禪及叩響19聲平安鐘祈福，注入心靈的平靜迎接新的一年，在日出時間6點39分曙光露臉之後，再由貢寮國中太鼓隊帶來元氣鼓舞的表演，及福隆帆船俱樂部帶來賀比船演出，將帶領民眾迎向新年新希望。

福隆福容表示，從凌晨3點也發放限量的幸福御守600份，御守經由靈鷲山無生道場的祈福加持，不僅有象徵新年平安的意涵在，同時也是福容大飯店福隆的優惠通行證，只要持御守就可以享全年度福容飯店的優惠，不僅享有住房升等優惠或餐廳用餐折扣、招待小菜等，還會依照季節性推不定期推出優惠，等於優惠整年帶著走！

▲ 2019福隆迎曙光千人叩鐘祈福 福容600組平安御守限量發送。（圖／福隆福容大飯店提供）

▲ 2019福隆迎曙光千人叩鐘祈福，福容600組平安御守將限量發送。（圖／資料照片／福隆福容大飯店提供）

福隆福容說，因應交通部觀光局優惠補助，自1月1日起到1月31日每週日到週四，福容福隆同步釋出四大利多優惠，第一、一泊二食住房價每人只要1999元起，加贈兩客主廚特製火鍋。（以上金額已扣除每房最高補助額1500元)。第二、每日限量時間免費升等海景房，一覽福隆蔚藍海岸。第三，入加再送暖冬好禮五選一，可選擇自行車體驗券馳騁東北角、精緻雙人下午茶浪漫一下、品茗室享茶時光輕鬆寫意，還有最受歡迎的VR體驗，以及人氣溫溫沙沙公仔等你帶回家！

最後，福容連鎖集團也推出年度活動，自2018月12日29日至2019年3月3日，入住全連鎖福容大飯店1間（乙晚），即可獲抽獎券乙張，餐飲消費滿5000元，也可獲抽獎券乙張，跟著這波加碼補助熱潮，再抽價值65.9萬的現代汽車，讓您新年出遊開好車迎向好彩頭！

▲ 2019福隆迎曙光千人叩鐘祈福 福容600組平安御守限量發送。（圖／福隆福容大飯店提供）

▲ 2019福隆迎曙光千人叩鐘祈福，福容600組平安御守限量發送。（圖／福隆福容大飯店提供，下同）

跨年連假來到東北角，一點都不用擔心不好玩！今年東北角風管處也特地整合福隆地區觀光特色，將於12月25日起至2月15推出「2019光點福隆」系列活動，運用光裝置藝術呈現各區域特色意象，將福隆地區佈置宛如國外浪漫氣氛，活動期間來跟光點福隆合照打卡，還能再抽福容萬元住宿券，就要讓冬天的福隆熱鬧滾滾。

▲ 2019福隆迎曙光千人叩鐘祈福 福容600組平安御守限量發送。（圖／福隆福容大飯店提供）

▲ 2019福隆迎曙光千人叩鐘祈福 福容600組平安御守限量發送。（圖／東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供）

關鍵字： 元旦 跨年 曙光 福容

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