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東區最夯咖啡店CAFE!N再拓2門市　插旗信義與松山雙戰區

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▲東區最夯咖啡店CAFE!N再拓2門市　插旗信義與松山雙戰區。（圖／CAFE!N提供)
▲CAFE!N吳興店。(圖／CAFE!N提供，以下同)

記者黃士原／台北報導

以知名潮牌川久保玲御用藝術家聯名推出的商品、標誌的CAFÉ!N，自去（2018）年十月開幕後，就成了東區咖啡廳IG熱門打卡點，今（2019）年1月CAFÉ !N前進信義區與松山區，1月7日在吳興街與南京三民站開設兩間新據點。

2家新門市維持CAFE!N一貫的黑白簡約風格，和CAFE!N的招牌打卡點，設計另兩款不同的狗狗LOGO打卡牆，更推出開幕獨有的來店禮。除外，吳興、三民和延吉三個門市也將同步推出全新美味三明治早餐和限量好玩好看好吃的新產品。

▲東區最夯咖啡店CAFE!N再拓2門市　插旗信義與松山雙戰區。（圖／CAFE!N提供)
▲全新三明治餐點。

CAFE!N硬咖啡三家門市全新美味三明治早餐系列同時上線，推出手作燒肉夾蛋三明治和蛋香雙層起司三明治兩種口味。手作燒肉夾蛋三明治採用鬆軟白土司包覆手打製作胛心肉排、牧場雞蛋，再抹上自製美乃滋；蛋香雙層起司三明治一樣用鬆軟白土司夾上牧場雞蛋、濃郁切達起司與經典馬扎瑞拉起司，配上自製美乃滋。

三間門市將同步推出CAFE!N硬咖啡冠軍杯測師黃琮瑜設計的兩款掛耳包（冠軍濾掛式咖啡包、莊園濾掛式咖啡）。冠軍濾掛式咖啡包的咖啡豆採用水洗法，選用經過中深烘焙的哥倫比亞咖啡豆，帶有花果香氣，整體風味溫和甘甜。莊園濾掛式咖啡包採用來自衣索比亞的日曬咖啡豆，中淺烘焙呈現出明顯的果酸及花香，口感明亮活潑，有時有熱帶水果風味，有時則帶紅酒、莓果風味。

▲東區最夯咖啡店CAFE!N再拓2門市　插旗信義與松山雙戰區。（圖／CAFE!N提供)
▲CAFE!N三民店。

吳興店和三民店將在開幕期間，推出兩款由國際知名設計團隊果多設計為CAFE!N打造的時尚趣味獨家產品。有消費即贈的No Pen No Gain鉛筆和消費集點贈送的Bag Me帆布袋，單筆消費金額滿100元可集1點，集滿8點可兌換一個。

CAFE!N硬咖啡是由台灣最大咖啡炒焙廠，並有咖啡王國之稱，的源友企業的二代接班人Henry Chu朱茂亨所創立的新品牌。

吳興店：台北市信義區吳興街8巷2號（近四四南村）
三民店：台北市松山區南京東路五段178號

關鍵字： 美食情報報 咖啡專題

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