航空迷必訪！名古屋FLIGHT OF DREAMS可近距離欣賞初代波音787

▲FLIGHT OF DREAMS把初代波音787直接搬進商場裡。



記者黃士原/名古屋報導、攝影

位於名古屋中部國際機場旁的FLIGHT OF DREAMS在2018年的10月開幕,這是一個新商場,不過最特別是整架初代波音787飛機(ZA001)直接進駐商場,不但可以近距離欣賞初代波音,每隔半小時就會有一場燈光秀,各式燈光直接打在波音787機身上,讓它的身影更加華麗。

初代波音787飛機為何出現在名古屋?而且還成為FLIGHT OF DREAMS的主角呢?其一因為目前製造飛機的零件中很多都是由日本廠商,然後是從名古屋運往美國組裝,另外,就是日本全日空ANA是波音787的啟始客戶(第一個訂購並開始商業飛行的客戶),因為上述因素讓波音公司在2015年時把初代波音787交付給日本名古屋中部國際機場進行永久展示。





▲FLIGHT OF DREAMS可以近距離看初代波音787。





▲每半小時一次





▲投影千變萬化。



FLIGHT OF DREAMS的一樓是FLIGHT PARK,除了可以由下往上近距離來看波音787,館內還有9種體驗型設施,除了波音787飛機聲光秀之外,其像還有以利用行動裝置進行波音787的導覽解說,在波音工廠設施裡了解飛機組裝過程,在西雅圖航空博物館可以體驗現場的工作。另外還有折紙飛機、波音787駕駛艙體驗、模擬體驗空服員、創造自己的飛機在虛擬的夜空翱翔、787模擬器。FLIGHT PARK門票成人1,200日元、孩童(3歲~小學生)800日元。





▲想從底下這樣近距離看波音787,那就得買票進FLIGHT PARK。





▲進入FLIGHT PARK後,也可以參觀初代波音787內部。





▲FLIGHT PARK裡有項設施是可創造自己的飛機在虛擬的夜空翱翔,但事先要幫自己的飛機上色。





▲幫自己的飛機上色。



除了付費進入FLIGHT PARK之外,也可以走到以波音創始地西雅圖為主題的商業區「SEATTLE TERRACE」,這裡有許多餐廳美食進駐以及波音專門店,而且在這裡用餐一樣可以近距離欣賞波音787,像是買杯星巴克咖啡就可以坐在座位上來看每半小時一次的聲光秀,也可以在波音787的機翼下用餐。

地址:愛知縣常滑市新特麗亞1-1(自中部國際機場徒步即可到)





▲二、三樓的商場與餐廳,也可以看初代波音787。





▲三樓的星巴克座位。





▲三樓的星巴克座位也是可以看到波音787。





▲三樓的星巴克座位。





▲FLIGHT OF DREAMS裡的餐廳之一。