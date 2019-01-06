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航空迷必訪！名古屋FLIGHT OF DREAMS可近距離欣賞初代波音787

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▲航空迷必訪！名古屋FLIGHT OF DREAMS可近距離欣賞初代波音787 。（圖／記者黃士原攝）
▲FLIGHT OF DREAMS把初代波音787直接搬進商場裡。

記者黃士原／名古屋報導、攝影

位於名古屋中部國際機場旁的FLIGHT OF DREAMS在2018年的10月開幕，這是一個新商場，不過最特別是整架初代波音787飛機(ZA001)直接進駐商場，不但可以近距離欣賞初代波音，每隔半小時就會有一場燈光秀，各式燈光直接打在波音787機身上，讓它的身影更加華麗。

初代波音787飛機為何出現在名古屋？而且還成為FLIGHT OF DREAMS的主角呢？其一因為目前製造飛機的零件中很多都是由日本廠商，然後是從名古屋運往美國組裝，另外，就是日本全日空ANA是波音787的啟始客戶(第一個訂購並開始商業飛行的客戶)，因為上述因素讓波音公司在2015年時把初代波音787交付給日本名古屋中部國際機場進行永久展示。

▲航空迷必訪！名古屋FLIGHT OF DREAMS可近距離欣賞初代波音787 。（圖／記者黃士原攝）
▲FLIGHT OF DREAMS可以近距離看初代波音787。

▲航空迷必訪！名古屋FLIGHT OF DREAMS可近距離欣賞初代波音787 。（圖／記者黃士原攝）
▲每半小時一次

▲航空迷必訪！名古屋FLIGHT OF DREAMS可近距離欣賞初代波音787 。（圖／記者黃士原攝）
▲投影千變萬化。

FLIGHT OF DREAMS的一樓是FLIGHT PARK，除了可以由下往上近距離來看波音787，館內還有9種體驗型設施，除了波音787飛機聲光秀之外，其像還有以利用行動裝置進行波音787的導覽解說，在波音工廠設施裡了解飛機組裝過程，在西雅圖航空博物館可以體驗現場的工作。另外還有折紙飛機、波音787駕駛艙體驗、模擬體驗空服員、創造自己的飛機在虛擬的夜空翱翔、787模擬器。FLIGHT PARK門票成人1,200日元、孩童（3歲～小學生）800日元。

▲航空迷必訪！名古屋FLIGHT OF DREAMS可近距離欣賞初代波音787 。（圖／記者黃士原攝）
▲想從底下這樣近距離看波音787，那就得買票進FLIGHT PARK。

▲航空迷必訪！名古屋FLIGHT OF DREAMS可近距離欣賞初代波音787 。（圖／記者黃士原攝）
▲進入FLIGHT PARK後，也可以參觀初代波音787內部。

▲航空迷必訪！名古屋FLIGHT OF DREAMS可近距離欣賞初代波音787。（圖／記者黃士原攝）
▲FLIGHT PARK裡有項設施是可創造自己的飛機在虛擬的夜空翱翔，但事先要幫自己的飛機上色。

▲航空迷必訪！名古屋FLIGHT OF DREAMS可近距離欣賞初代波音787。（圖／記者黃士原攝）
▲幫自己的飛機上色。

除了付費進入FLIGHT PARK之外，也可以走到以波音創始地西雅圖為主題的商業區「SEATTLE TERRACE」，這裡有許多餐廳美食進駐以及波音專門店，而且在這裡用餐一樣可以近距離欣賞波音787，像是買杯星巴克咖啡就可以坐在座位上來看每半小時一次的聲光秀，也可以在波音787的機翼下用餐。

地址：愛知縣常滑市新特麗亞1-1(自中部國際機場徒步即可到)

▲航空迷必訪！名古屋FLIGHT OF DREAMS可近距離欣賞初代波音787 。（圖／記者黃士原攝）
▲二、三樓的商場與餐廳，也可以看初代波音787。

▲航空迷必訪！名古屋FLIGHT OF DREAMS可近距離欣賞初代波音787 。（圖／記者黃士原攝）
▲三樓的星巴克座位。

▲航空迷必訪！名古屋FLIGHT OF DREAMS可近距離欣賞初代波音787 。（圖／記者黃士原攝）
▲三樓的星巴克座位也是可以看到波音787。

▲航空迷必訪！名古屋FLIGHT OF DREAMS可近距離欣賞初代波音787 。（圖／記者黃士原攝）
▲三樓的星巴克座位。

▲航空迷必訪！名古屋FLIGHT OF DREAMS可近距離欣賞初代波音787 。（圖／記者黃士原攝）
▲FLIGHT OF DREAMS裡的餐廳之一。



 

關鍵字： 旅遊情報 名古屋旅遊 FLIGHT OF DREAMS

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