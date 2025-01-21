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住花蓮16飯店到海洋公園「一票玩2天」　12歲以下、屬蛇免費入園

▲▼花蓮遠雄海洋公園海底王國。（圖／記者蔡玟君攝）

▲花蓮遠雄海洋公園。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

迎接春節假期，花蓮遠雄海洋公園宣布攜手16家花蓮在地飯店業者，推出多種優惠，只要入住指定飯店，就能享一票可玩2天；此外，即日起至3月2日為止，只要是12歲以下兒童，憑身分證件都可免費入園，需搭配一位同行者購票入園。

遠雄海洋公園宣布從即日起至2月9日為止，只要入住遠雄悅來大飯店、 悅樂旅店(花蓮中福館) 、 成旅晶贊飯店(花蓮假期館) 、米棧度假莊園 、 玫瑰香榭飯店 、 花蓮力麗華美達安可酒店 、 花蓮阿思瑪麗景大飯店 、 花蓮香城大飯店 、 花蓮富野渡假酒店 、 捷絲旅(花蓮中正館) 、 勤天商旅 、 福容大飯店(花蓮) 、 藍天麗池飯店 、 麗格休閒飯店 、 麗軒國際飯店 、 麗翔酒店等，並預訂「住宿加海洋公園」專案，就能享隔日免費再玩一天。

此外，即日起至3月2日為止，只要是12歲以下兒童，憑身分證件都可免費入園，需搭配一位同行者購票入園；而從1月25日起至2月12日為止，只要生肖屬蛇，也可享免費入園優惠。

▲▼劍湖山世界換粉紅新裝。（圖／劍湖山世界提供）

▲劍湖山世界推出春節優惠。（圖／劍湖山世界提供）

劍湖山世界迎接新年到來，從1月25日起至2月2日為止推出5大優惠，包括12歲以下小朋友門票只要99元，而當日壽星憑身分證門票也只要100元、當月壽星則享門票下殺4折優惠。

劍湖山世界表示，春節連假期間推出5大優惠。首先，全日暢玩門票只要699元、下午1點起門票499元；12歲以下門票99元，需搭配一人購買699元門票。此外，當日壽星憑證購票則享門票100元優惠，當月壽星則享門票399元優惠，等於下殺4折；而生肖屬蛇，憑身分證也可享有399元門票優惠；同時，穿著紅、黃、金色上衣，兩人同行門票則享999元。

而劍湖山渡假大飯店為慶祝雲林觀光人數突破兩千萬特別推出的優惠住宿活動，從2月1日至2月27日，包含春節初四及初五，假日不加價，兩人成行含早餐、每晚2525元起。

關鍵字： 優惠快訊 花蓮旅遊 花蓮遠雄海洋公園

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