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全台首座「野奢渡假村」年底試營運　有32棟Villa、衝浪水陸樂園

▲▼雲品國際打造全台首座野奢度假村。（圖／雲品國際提供）

▲雲品國際與光禹國際跨界攜手打造全台首座野奢度假村。（圖／雲品國際提供）

記者蔡玟君／綜合報導

嘉義將迎來全台首座結合衝浪水陸樂園的Villa Resort野奢渡假村！文創娛樂開發業「光禹國際」與飯店餐飲業「雲品國際」跨界攜手共同開發嘉義故宮南院旁BOT案，規劃出9.9公頃的湖畔景觀Villa園區，預計今年12月底試營運。

全新的Villa Resort野奢渡假村由光禹國際以「羊角藝術村」為開發主題，打造縱橫交織的河道與人工湖，如同荷蘭羊角村水上小鎮。園區內僅有32間湖畔獨棟Villa，由雲品國際則負責營運，園區中也將規劃嘉義特色文創藝術展售中心、米其林廚藝團隊餐廳、光影全息展演廣場及衝浪親水樂園等建設，為遊客提供多元文化體驗與休閒娛樂。

▲故宮南院水舞秀登場。（圖／故宮南院提供）

▲全台首座野奢度假村就在故宮南院旁。上圖為故宮南院夜景。（圖／故宮南院提供）

湖畔獨棟Villa運用別墅院落、植栽規劃與湖畔景觀，設計營造出每戶獨享的休憩空間，呈現隱逸自然的休閒遊憩規劃。除了旅宿設施以外，園區中亦規劃20000平方米的衝浪水陸樂園，除了有滑水道、人工河、游泳池等戲水設施外，還有南台灣最具規模的人工衝浪池，讓遊客與衝浪好手們，不必受限於天氣海象便可享受衝浪樂趣，將成為全台獨家的衝浪主題水陸樂園結合旅宿的野奢渡假園區。

▲▼雲品國際打造全台首座野奢度假村。（圖／雲品國際提供）

▲全台首座野奢度假村力拼今年底試營運。上圖為光禹國際董事長字維新（右）與雲品國際總經理丁原偉（左）。（圖／雲品國際提供）

整體園區將以注重永續自然、文化傳承、生態保護與親近動物，規劃四季生態探尋體驗，旅宿與餐飲設施預計於2025年12月底試營運，未來更規劃第三期工程，將持續打造全年齡、全客群的遊憩設施。

關鍵字： 嘉義旅遊 雲品國際 飯店旅館 度假旅館 星級飯店 野奢度假村 奢華旅遊

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