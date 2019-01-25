台中5家浪漫夜景餐廳　360度旋轉白天夜晚一次滿足

點評：一次把夜景名單收遍口袋～趕快揪另一半去啦！

文、圖／小豬婷婷玩味生活

精彩的夜生活應該要怎麼過才好呢？北中南東各處都有賞夜景的秘密基地，不管是在山上還是在餐廳，想要在夜晚享受浪漫時刻，看夜景絕對是情侶約會必做清單之一！跟著家人朋友也可以一邊賞夜景一邊吃晚餐，度過溫暖的時刻！而在台中有越來越多夜景餐廳咖啡館連海景咖啡館都出現了，這篇為大家整理幾家百元有找咖啡館，免服務費，擁有超棒海景夜景咖啡館餐廳。

咖啡任務 Cafe Task

位於台中南區36F隱藏大樓中觀賞無敵浪漫夜景，咖啡、茶飲價格從55元起跳。

地址：台中市南區忠明南路787號36樓

電話：04 2265 9455

營業時間：10：00－20：00

ROSE HOUSE CAFE

台中海景咖啡館位於台中三井OUTLET誠品二樓「ROSE HOUSE CAFE」欣賞180度海景，來這就像來到國外。古典玫瑰園開的新品牌，免收服務費。拿鐵咖啡$80元好喝順口，咖啡不會過苦。

地址：台中市梧棲區臺灣大道十段168號（台中三井Outlet摩天輪旁誠品生活2樓）

電話：04-35080022

營業時間：11：00～21：30

覓覓基地-帆杋望海彩色貨櫃屋

台中沙鹿高空夜景咖啡廳，免收服務費，每人低消一杯飲料，飲料價格$100元(起)。 靠近弘光科技大學及靜宜大學。

地址：台中市沙鹿區埔子里4鄰榜文路88號

營業時間：週二～週日16：30～12：00

電話：04 2633 5199

凱度高空咖啡館

浪漫夜景隱藏台中市區大樓20F，免費WIFI及插座可使用，茶飲咖啡$70元起跳。

地址：403台中市西區台灣大道二段2號

電話：04 3509 4060

營業時間：每週一至週五早上9點至晚上9點

梧棲丹堤咖啡台中童綜合店

臺中市梧棲位於25樓的丹堤咖啡擁有360度旋轉餐廳欣賞百萬夜景，咖啡飲料$60元起跳非常平價，免收服務費。

地址：臺中市梧棲區台灣大道八段699號25樓

電話：(04)2656-2293

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