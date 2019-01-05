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配合政府暖冬旅遊補助專案　雲林人住飯店加早餐0元

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▲配合政府擴大國旅暖冬遊專案，雲林飯店推出0元住宿還加早餐。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲配合政府擴大國旅暖冬遊專案，雲林飯店推出0元住宿還加早餐。（圖／翻攝自太信飯店官網）

記者唐詠絮／雲林報導

好康優惠！配合政府暖冬旅遊補助專案，雲林縣民及大專師生都適用，斗六市太信飯店力挺政府政策並回饋鄉親，從即日起至1月為止，推出週間住宿雙人房免費，送早餐方案，近日詢問電話不斷。

太信大飯店為雲林縣唯一榮獲交通部觀光局頒獎之優良飯店(雲林縣旅館021號)，酒店距離斗六老街僅有6分鐘步行路程，距離斗六夜市有5分鐘車程，距離著名的劍湖山世界遊樂園有20分鐘車程，飯店內均配有免費WiFi，設有健身中心和免費的內部停車場。

▲配合政府擴大國旅暖冬遊專案，雲林飯店推出0元住宿還加早餐。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲配合政府擴大國旅暖冬遊專案，劍湖山度假飯店推出四人房2499元。（圖／記者唐詠絮翻攝）

飯店總經理林明夆表示，優惠專案每天限量10間，旅客必須先上網登記暖冬專案（已使用過暖冬專案者不適合）。暖冬專案只到這個月底，預估可以提升2至3成住房率。

▲配合政府擴大國旅暖冬遊專案，雲林飯店推出0元住宿還加早餐。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲配合政府擴大國旅暖冬遊專案，三好國際酒店，每人可補助1000至1500元。（圖／記者唐詠絮翻攝）

政府元月底前「擴大國旅暖冬遊方案」每房最高補助1500元，雲林縣各旅宿業者紛紛推出專案配合，劍湖山度假飯店推出四人房2499元，客人最低只要付999元即可入住；三好國際酒店，每人可補助1000至1500元。

關鍵字： 飯店 劍湖山 太信 三好

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