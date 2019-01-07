恐龍來了！宜蘭廢墟風博物館收藏「出土暴龍化石」

點評：是真正的恐龍化石ㄟ><

▲宜蘭蘇澳Robert-Y瘋狂夢想博物館。（圖片由宜蘭ㄚ欣的美食日誌提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

宜蘭最強雨天備案來了！在不斷下雨的日子、天氣太冷的冬天還是想到宜蘭來一趟放鬆的小旅行，又擔心沒有地方可以去，只能待在民宿嗎？部落客宜蘭ㄚ欣的美食日誌就在社團《旅遊超爽的》中分享這個全新的夢想博物館，還能看到恐龍化石！

Robert-Y瘋狂夢想博物館位在宜蘭的蘇澳，附近有許多著名的景點，包括宜蘭餅發明館、奇麗灣珍奶文化館、武荖坑和虎牌米粉產業文化館等等，很適合安排一天的輕旅行。這間特別的博物館歷經10年創作、3年的籌備才建館的，擁有全球僅有的八隻出土暴龍化石，其中還有完整度高達85%，甚至名列全球第二的暴龍，除此之外也有猛馬象、魚龍等等，相當珍貴。

▲冷翡翠寶石椅，牆上還有3D立體彩繪可以拍照。

整個園區內共有三層樓，一樓有泰坦尼克船木藝術廳、冰清玉潔廳、出土暴龍廳、侵密派大廳、藝術長廊以及藝術禮品販賣部，二樓有溫柔的侏儸紀-露天咖啡廳、超夢幻大廳、超夢幻密室、上帝工作室、飛龍空橋、DNA簡報室、鬼哭石歡廳以及沉睡於子宮的超人，最上層的三樓則是有館長室、碧空如洗空中廣場、晴空萬里美食坊、魔鬼工作室、玉碎廳、暴龍寶寶親子教室還有奈何廳。

▲泰坦尼克船木藝術廳。

▲侵密派大廳中有許多抽象派的藝術作品，參觀時可以沿著地上的標示參觀。

宜蘭ㄚ欣介紹，館內以綠色草皮鋪成的DNA步道作為導引動線，黃色代表前行、紫色代表回頭，侵密派大廳終將藝術品以超現實主義表達，抽象的訴說幻想，每個藝術品都有不同的意義和設計理念。

▲蛻變。

泰坦尼克藝術廳中，木材都是取自沉入台灣海峽數百年的古船木，經過了許多天然加工，呈現出獨一無二的紋路和色澤，館長Robert Y保留了椽木的原始美感，再加上創意的設計，賦予老舊船木新樣貌。冰清玉潔廳展示了「後侏儸紀」的藝術作品，是屬於比較適合成年遊客的館區，作品的內容以「性」為主，強調性創造了文明，也是生物的本能。

▲出土暴龍區中有一隻真品和一隻複製品。

▲從二樓的飛龍空橋可以俯瞰化石區和冰清玉潔區。

暴龍曾經是地球生物史上的王者，也是許多人在看過侏儸紀公園的電影後，最喜歡的一種恐龍，彷彿就像統治著叢林一般，宜蘭ㄚ欣表示，密室門打開的瞬間，真的既神秘又令人震撼，其中有一隻是複製品、一隻是真品，是中生代白堊紀，產地在中亞的暴龍化石。

▲超夢幻密室中運用自然的原生態材質，將古船木以半寶石點綴，就像在叢林中的世外桃源。

▲上帝工作室。

三樓的碧空如洗空中廣場目前還沒有完全開放，但目前試營運期間仍然可以看到一些裝置藝術，宜蘭ㄚ欣表示，旁邊的魔鬼工作室未來有可能會規畫成餐廳，在一個充滿藝術氣息的樓頂餐廳用餐，更是一大享受。

▲魔鬼工作室未來將開放成餐廳，讓遊客在充滿藝術氣息的環境下用餐。

▲暴龍寶寶親子教室。

Robert-Y瘋狂夢想博物館

電話：03-9909313

營業時間：11:00~17:00(16:30最後入場)，週六、週日、國定假日，請三天前預約

地址：宜蘭縣蘇澳鎮新城一路30號