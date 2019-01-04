2019超萌新春！香港迪士尼樂園春節慶祝活動搶先看

文／七逗旅遊網 圖／香港迪士尼樂園提供



▲到香港迪士尼樂園歡度新春。（圖／香港迪士尼樂園提供）

2019年的春節年假總共有9天，您想好要帶全家大小去哪裡了嗎？從臺灣出發，飛行時間大約只要2小時的香港，非常適合帶著活潑好動、坐不住的孩子們前往。到香港，想讓大朋友、小朋友都瘋狂，首推香港迪士尼樂園，春節時，這裡還有一系列的新春慶祝活動、喜氣的佈置，絕對讓這次的春節嗨翻天！



▲2019年春節最特別的過法─去香港迪士尼樂園，向你最愛的卡通人物拜年！(圖片僅為示意圖，迪士尼明星的服飾可能和圖片不一樣。)（圖／香港迪士尼樂園提供）

想獲得香港迪士尼樂園春節限定的紅包嗎？在2019/2/5-2/11（大年初一到初七）進入園區，就可以得到豬年主題紅包一枚，紅包中裝著巧克力金幣，讓你一整年財源滾滾，還有購物優惠券，讓你買得盡興。紅包數量有限，送完就沒有囉！

新春必做的事情，就是向親朋好友拜年！這次，來香港迪士尼樂園過年，有機會遇到米奇、米妮、唐老鴨、黛絲、高飛、布魯托、達菲熊、星黛露、達菲熊的新朋友Cookie…等人氣卡通明星和你拜年，超卡哇伊的模樣，讓人忍不住跟他們拍張大合照。豬年，當然也少不了可愛的小豬！美國小鎮大街有應景的春節裝飾，還有來自經典童話的三隻小豬，等著你前來合影留念，讓你福星高照！



▲迪士尼新春限定絨毛玩偶穿上了豬年特別服裝，讓人愛不釋手。（圖／香港迪士尼樂園提供）

過年收到紅包先別急著花！香港迪士尼樂園在春節時，將推出超好買的新春限定商品，包含第一次公開亮相的Cookie主題絨毛玩偶、絨毛玩偶鑰匙圈、大頭造型手提袋，還有穿上豬年特別服裝的Tsum Tsum系列…等多達50款的新春限定商品，還可以親手製作具有迪士尼特色的春聯、風車、糖果…等，讓你帶回家和親朋好友分享。





▲人見人愛的新春限定伴手禮，帶給你滿滿好運。（圖／香港迪士尼樂園提供）

過年就是要吃好料！香港迪士尼樂園推出的系列春節料理讓人大飽口福，像是金元寶、年年有餘等特色小點心，香港迪士尼樂園酒店、迪士尼探索家度假酒店推出賀年套餐，象徵豐衣足食，迪士尼好萊塢酒店則全新推出「迷你盆菜」，讓你財源滾滾，好運旺旺來！來香港迪士尼樂園，天天都是圍爐團聚、吃美食的好日子。



▲超萌的造型美食讓人捨不得動手。（圖／香港迪士尼樂園提供）



玩香港迪士尼樂園，入住度假區內的迪士尼探索家度假酒店、香港迪士尼樂園酒店、迪士尼好萊塢酒店，房間內包含個人用品、拖鞋、掛門裝飾等新春主題佈置年味十足，大年初一至初三，還有新春報喜合唱團、舞獅表演在三間酒店巡迴演出，為你送上滿滿的祝福。另外，今年剛好是米奇90歲生日，春節期間來香港迪士尼樂園，還可以同時參加「米奇90派對盛事」喔！



▲入住香港迪士尼樂園三間酒店，印有迪士尼卡通圖案的個人用品、可愛的的拖鞋使用起來超療癒。（圖／香港迪士尼樂園提供）



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