美呆！全台9處「龍貓隧道」懶人包　還能賞雲海、藍眼淚

▲嘉義世賢路（圖／網友林培淵提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

日本動畫《龍貓》風靡全球，但其實在台灣，就有一座座媲美真實場景的「龍貓隧道」，隨著四季變化，還會染上不同自然色彩，展現出像是走進童話世界般的夢幻風景，以下列出全台9處絕美的龍貓隧道景點，無論是騎上單車，還是住在其中，都是一大享受。

▲福壽山農場（圖／取自福壽山農場粉絲團臉書）

1.台中 福壽山農場

可以賞楓又能賞花的福壽山農場，近年成為台中熱門旅遊打卡景點，這裡海拔高約2100至2614公尺間，高山上的氣溫清爽宜人，在農場裡還有一座龍貓隧道也值得一訪，濃密的林蔭步道彷彿鑽進去就能找到龍貓身影，穿梭在山林小徑間暑氣自然降去大半。

▲台中后里「龍貓隧道」（圖／網友hsin_ying_chou提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

2.台中 后里

位在台中后里和外浦交接處，一處種滿無患子的廣大樹林，一排排無限延伸，黃綠交織佈滿整片天空，樹林的最末端形成一個圓弧型，彷彿龍貓巴士出發前樹林自動開啟的畫面，網友們稱之為「龍貓隧道」，隨手拍都充滿意境。

▲溪州公園無患子樹隧道。（圖／網友King Shie提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

3.彰化 溪州公園森林區

隱身溪州公園森林區內，這裡的龍貓隧道由無患子樹構成，秋冬時葉片轉黃會更美，如果喜歡斑葉欖仁樹，入口處也種植一整排斑葉欖仁樹可供觀賞。

▲山福情森親子露營地。（圖／何師父）

▲山福情森親子露營地雲海。（圖／何師父）

4..南投 山福情森親子露營地

想要睡在龍貓場景裡嗎？那就一定要來山福情森親子露營地！青綠色的茂密樹林形成最天然的遮陽屏障，即使夏天來這露營也不會感覺太炎熱，白天可以在龍貓隧道中盡情玩耍，晚上則有機會欣賞滿天星斗與雲海，對喜愛大自然的旅客來說，可說是夢幻露營地點。

▲嘉義世賢路（圖／網友林培淵提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

5..嘉義 世賢路

又名黃金雨的阿勃勒是初夏最夢幻的自然美景，位在嘉義市的世賢路上，每到夏日來臨，一眼望去，數十棵阿勃勒花由綠轉黃，高聳樹木茂密參天，形成一條金黃隧道，讓人感受夏天的鮮活色彩，尤其陽光灑落枝頭，更是夢幻得讓人像是置身在童話世界般。

▲屏東龍貓隧道（圖／網友微笑的眼授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

6.屏東 新埤鄉

位於屏東新埤鄉185縣道的環保林園大道，兩旁林地種植喬木，面積廣達4.33公頃，位於附近鐵皮屋的叢林小徑，就是號稱「南部版龍貓隧道」所在之處，兩旁樹木高聳，參差入天交織成天然屏障，望不見盡頭的視覺延伸，彷彿通往異域卡通場景。

地點：屏東縣新埤鄉 （GPS導航「興華農場」即可找到）

▲屏東縣隘寮溪堤防自行車道。（圖／屏東縣政府提供）

7.屏東 隘寮溪綠色隧道

隘寮溪鹽埔段堤防自行車道有一段綠色隧道，兩側濃密綠蔭圍成了神秘隧道，有如動畫龍貓裡的秘境場景，空氣清新又沁涼，還有網友特別帶著龍貓玩偶到現場拍照。

隘寮溪堤防自行車道為沿山系統之一，從三地門大橋出發，一路騎經內埔鄉、鹽埔鄉、里港鄉、九如鄉，車道平緩好騎，約24公里長。住在鹽埔鄉的車友陳敏榮表示，鹽埔堤防從南華大橋到水門河堤大約10公里，這裡不只有龍貓秘境，像是五月時鳳凰木花開熱情火紅、振興段堤防阿勃樂盛開時整片黃金也很美；而秋季時，河岸的白皚皚甜根子草像是降下白雪，四季皆美。觀傳處也提醒遊客，由於夜晚路段偏僻缺少路燈照明，以白天騎車較為安全。

▲大農大富平地森林園區。（圖／記者曹悅華攝）

8..花蓮 大農大富平地森林園區

可說是「花蓮最強自然地景」的大農大富平地森林園區，園區內有一條被譽為像是龍貓隧道的13公里長的自行車道，樹林茂密的矗立在細長的自行車道兩側，濃密的林蔭形成一條看不見終點的隧道，彷彿一路騎進龍貓居住的世界中，旅客可以騎在車道間，享受負離子的洗禮，同時還有多種地景藝術，在夏天更可以欣賞螢火蟲的美麗身影喔。

▲馬祖北竿42據點龍貓隧道。（圖／記者蔡玟君攝）

9馬祖北竿 42據點

位在尼姑山盡頭的42據點，藏有一條美麗的「龍貓隧道」，夾竹桃樹枝相互交纏、沿著階梯向下自然延伸，形成最天然的隧道景觀，讓人彷彿掉入時空漩渦中，因為此地也是軍事據點之一，因此被當地人稱為是「軍事龍貓隧道」。.

當地導遊指出，42據點的獨特性在於這裡尚未被開發，讓夾竹桃能隨興生長，而造就成這處隧道景觀，目前全馬祖也僅有北竿的42據點擁有此風景，可說是馬祖唯一的「龍貓隧道」，這裡同樣是北竿藍眼淚淚點，但因為沒有路燈，因此建議有當地人帶領前往較佳。