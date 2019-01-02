ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

日本1/7開收1000日圓「出國稅」定案　這10種人不用付

ETtoday旅遊雲

▲▼日本旅遊，日本出境，商務客，商務旅客，親子旅遊，家庭旅遊，自助旅行，FIT，自助旅遊，爆買，機場報到，托運行李，成田機場，成田國際機場。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本將開收出國稅。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

日本確定從今年1月7日起開始向全球旅客收取「出國稅」1000日圓（約新台幣280元），原定包括未滿2歲兒童、在日本轉機24小時內出境者等3種情況不收，隨著開始施行時間接近，日本當局也正式定案有10種情況不需收取出國稅。

日本從7日起開始收取出國稅，對象包括本國民眾與全球旅客，只要是從日本出國的旅客，都必須支付1000日圓，屆時稅收將用來改善觀光設施資源，期望可以實現2020年訪日外國旅客能達到4000萬人目標。

▲▼日本出國稅細則。（圖／翻攝自日本國稅廳）

▲日本出國稅細則。（圖／翻攝自日本國稅廳）

▲▼日本旅遊，日本出境，商務客，商務旅客，親子旅遊，家庭旅遊，自助旅行，FIT，自助旅遊，爆買，機場報到，托運行李，成田機場，成田國際機場。（圖／記者蔡玟君攝）

▲親子旅客示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

但支付出國稅也有例外，只要符合以下10種情況，就不需要收取出國稅。包括：

1.未滿2歲幼兒
2.船舶或航空機組乘務員
3.經日本轉機，且於24小時內離境日本的旅客
4.搭乘公用船或公務機（例如政府專機）出國的旅客
5.強制遣返出境日本的人員
6.從日本出國，因為天氣原因或機材突然損壞必須返回日本的旅客
7.因天氣原因必須緊急入境日本的旅客
8.派駐日本的外交官
9.遠洋漁業者
10.國家貴賓

▲▼自助旅行，自助遊，自助行，旅客，團體旅客，背包客，商務客，商務旅客，親子旅遊，家庭旅行，遊客，觀光客。（圖／記者蔡玟君攝）

▲未來機票或船票價格都會付加上出國稅。（圖／記者蔡玟君攝）

日本國稅廳指出，出國稅必須包含在機票、船票的費用內，同時，原則上只要是在1月7日前訂購的機票、船票，都不會收取出國稅，即使是購買7日後才前往日本旅遊的行程，只要在7日之前訂購，原則上都不會收出國稅，但如果在7日之後才更改離開日本的時間（例如延後幾天離境等），就會被收取出國稅。

此外，由於部分旅客會為了隨身大件行李（例如大件樂器），1人購買2張機票的情況，屆時也只需付1個人的出國稅即可。

關鍵字： 出國稅 日本旅遊 日韓風

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

最美燒肉餐廳！碳佐麻里時代店開幕

日本1/7起開收280元「出國稅」

中壢「泰國流水蝦」吃到飽試營運

香港老字號「蘭芳園絲襪奶茶」登台

桃園6大新開景點

雲林遊落羽松林、粉紅小橋、玫瑰莊園

板橋室內親子免費景點「玩具銀行」

台中丼飯2大隻魷魚鋪滿碗公超級狂

基隆在地人激推9家銅板美食！

古坑IG熱點升級2.0！米奇造景首亮相

熱門行程

最新新聞更多

日本「出國稅」這10種人不用付

礁溪人氣平價早餐　必點起司牛煎餅

米其林餐盤歐傑洛義式餐廳歇業

暖冬補助一月玩台中省很大

Kitty彩繪車走入歷史？台鐵曝關鍵..

奧斯陸推「冰河」外型地鐵站

台灣人最愛10大旅遊城市

網狂敲碗春節加班車！台鐵「壓公布期限..

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366