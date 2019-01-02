日本1/7開收1000日圓「出國稅」定案　這10種人不用付

▲日本將開收出國稅。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

日本確定從今年1月7日起開始向全球旅客收取「出國稅」1000日圓（約新台幣280元），原定包括未滿2歲兒童、在日本轉機24小時內出境者等3種情況不收，隨著開始施行時間接近，日本當局也正式定案有10種情況不需收取出國稅。

日本從7日起開始收取出國稅，對象包括本國民眾與全球旅客，只要是從日本出國的旅客，都必須支付1000日圓，屆時稅收將用來改善觀光設施資源，期望可以實現2020年訪日外國旅客能達到4000萬人目標。

▲日本出國稅細則。（圖／翻攝自日本國稅廳）

▲親子旅客示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

但支付出國稅也有例外，只要符合以下10種情況，就不需要收取出國稅。包括：

1.未滿2歲幼兒

2.船舶或航空機組乘務員

3.經日本轉機，且於24小時內離境日本的旅客

4.搭乘公用船或公務機（例如政府專機）出國的旅客

5.強制遣返出境日本的人員

6.從日本出國，因為天氣原因或機材突然損壞必須返回日本的旅客

7.因天氣原因必須緊急入境日本的旅客

8.派駐日本的外交官

9.遠洋漁業者

10.國家貴賓

▲未來機票或船票價格都會付加上出國稅。（圖／記者蔡玟君攝）

日本國稅廳指出，出國稅必須包含在機票、船票的費用內，同時，原則上只要是在1月7日前訂購的機票、船票，都不會收取出國稅，即使是購買7日後才前往日本旅遊的行程，只要在7日之前訂購，原則上都不會收出國稅，但如果在7日之後才更改離開日本的時間（例如延後幾天離境等），就會被收取出國稅。

此外，由於部分旅客會為了隨身大件行李（例如大件樂器），1人購買2張機票的情況，屆時也只需付1個人的出國稅即可。