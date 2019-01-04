喜馬拉雅山就在你眼前！仙境尼泊爾金質獎行程出爐

文／七逗旅遊網 圖／鳳凰旅遊提供

新的一年，去過許多熱門旅遊國度的你，是否想嘗試新的旅遊地點？位在世界最高的山脈─喜拉瑪雅山下的尼泊爾，與中國西藏、印度相鄰，是全球世界遺產最密集的國家。



想跟團輕鬆一探尼泊爾祕境嗎？已連續七屆獲得金質旅遊獎肯定的鳳凰旅遊，2018年打破記錄、共有7大行程奪得金質旅遊獎殊榮肯定，其中包含「飛越仙境尼泊爾費娃湖9天(二段內陸飛機)」，將以高規格的安排，邀請旅客一起揭開尼泊爾神秘的面紗！





▲尼泊爾最大的佛塔─博達塔。(圖／鳳凰旅遊提供)





▲鳳凰旅遊安排入住那加闊山城１晚，這可是親近喜馬拉雅山的好機會。(圖／鳳凰旅遊提供)

尼泊爾的居民有百分之80信仰印度教，不過親自來到這裡，你會發現尼泊爾擁有許多佛寺與佛塔。在尼泊爾還有個特殊的現象：神比人多、廟比屋多，這反映了當地人虔誠的信仰。距離尼泊爾首都、第一大城不遠的加德滿都，就有一座已有1500年歷史、尼泊爾境內最大的佛塔「博達塔」，以及身兼世界文化遺產，和佛教徒心目中的聖地的蘇瓦揚布拿寺(四眼天神廟)。由於經常能在蘇瓦揚布拿寺周遭遇見野生的猴子，因此這裡也被稱為猴廟，站在佛塔旁的小廣場，可遠眺加德滿都，遼闊的視野令人心情更加開闊。



▲金光閃閃的蘇瓦揚布拿寺是佛教徒心目中的聖地。(圖／鳳凰旅遊提供)

想更瞭解加德滿都的前世今生，杜巴廣場上有許多歷史悠久的古蹟等著你拜訪，其中包括特殊的「活女神廟」，活女神由初潮前3-7歲的處女擔任，肩負守護皇家的重責大任，想見到活女神本尊並不難，只要隨手奉喜，再拍手呼喚，活女神就會在窗口與你相見，但禁止對活女神拍照喔！





▲加德滿都杜巴廣場上的活女神廟。(圖／鳳凰旅遊提供)





▲加德滿都杜巴廣場上的手拉坏陶器市場，是購買特色伴手禮的好地方。(圖／鳳凰旅遊提供)

位在喜馬拉雅山下的尼泊爾，天生擁有得天獨厚的自然美景，來到波卡拉，你可以盡情欣賞屬於喜馬拉雅山一部分的魚尾峰，以及秀麗的費娃湖。鳳凰旅遊特別安排超享受的用餐體驗，在湖濱飯店一邊賞美景、一邊享用午餐。飯後，鳳凰旅遊提供在台灣買的救生衣，再加碼到費娃湖乘坐如水上觀景台般的遊船，讓你在湖光山色的擁抱中，欣賞優美的景致。





▲波卡拉是欣賞喜馬拉雅山魚尾峰的好去處。(圖／鳳凰旅遊提供)





▲如天然明鏡的費娃湖，映照出四周美景風光。(圖／鳳凰旅遊提供)

這趟旅程中，當然也少不了鳳凰旅遊於5年前就和尼泊爾當地旅行社所企劃的經典路線─清晨時，到波卡拉西北方的沙朗闊山丘來場1-2小時的輕健行，在山上欣賞美麗的日出。當天空被染為橘金色，太陽將從群山間探出頭，緩緩移動到天空中最顯眼的位置，見證這完整的過程，絕對令人感動萬分。





▲沙朗闊山丘視野良好，可見到壯闊的山景。(圖／鳳凰旅遊提供)

想探索更多尼泊爾精彩的野外活動，就來世界自然遺產奇旺國家公園吧！奇旺國家公園擁有許多珍貴的野生動物，像是犀牛、孟加拉虎，搭乘由木棉樹一體成形製成的獨木舟賞原始的美景、追尋珍稀鳥類的身影，或到大象撫育中心和大象近距離接觸、騎大象，都是這裡必玩的體驗。





▲於奇旺國家公園乘獨木舟時，鳳凰旅遊提供2018年才從台灣購買的救生衣，讓你安心乘船。(圖／鳳凰旅遊提供)

從加德滿都移動到奇旺國家公園、由波卡拉回到加德滿都時，鳳凰旅遊特別安排搭乘尼泊爾境內班機，為旅客省下寶貴的旅遊時間。如果是一般選擇長途拉車的陽春團，這兩段路程單趟至少都要花6至10小時才能抵達目的地。另外，行程中的餐食也經過精心規劃，全程安排於飯店中用餐，包含5星飯店的義大利料理、5星級酒店國際自助餐，並入住5星飯店或尼泊爾的高級飯店，帶給你舒適又享受的尼泊爾之旅。

推薦行程：

▲ 飛越仙境尼泊爾費娃湖9天(二段內陸飛機)►►►

▲ 鳳凰旅遊 金質旅遊獎優質行程►►►

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