5萬顆積木、百台小小挖土機！高雄300坪「積木樂園」快閃到3月

▲高雄Kid`s建築樂園全新開幕。（圖／取自《Kid`s建築樂園》臉書專頁，下同。）



旅遊中心／綜合報導

讓大小朋友玩瘋的積木樂園高雄也有！Kid's建築樂園為全台首座積木建築樂園，由韓國進口EPP多達5萬顆無毒環保積木打造而成，有六大展區可以探險，不過全新開幕的高雄快閃館是期間限定只到3月3日止，春節假期又多個溜小孩的好去處。

▲5萬顆無毒積木打造的樂園。



Kid's建築樂園由韓國設計師專程來台親手打造，高雄館選在新光三越高雄左營店10樓展演空間，廣達300坪，主打100%綠色環保且安全的EPP材質積木，讓小朋友玩得開心家長也能放心，整座樂園適合2到12歲兒童，放電之外還能發揮創堆積木，意寓教於樂。

▲小挖土機與推土機可讓小朋友體驗。



高雄館的以「小小建築師共築童樂館」為主題，讓小朋友進入樂園後就戴上工程帽、穿上工程背心，探索白沙礦、波波遊泳池等六大區域，另外還可以駕駛小小推土機、體驗升降機等等，當個小小建築師，每張票入場可體驗三小時，週末就可帶小小孩出門放電。

時間：即日起至2019／3／3

地址：高雄市左營區高鐵路123號（新光三越高雄左營店10樓國際展演活動中心）

時間：11：00～21：00（除夕18：00閉館）

費用：親子票450元（一大一小）、家長票150元（限陪同已購票兒童入館使用）

＊以上圖片取自臉書專頁《Kid`s建築樂園》。