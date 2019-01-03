冬天到下雪國家旅遊要注意！在雪地防止跌倒的5個小訣竅

▲日本路面積雪示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

旅遊中心／綜合報導

日本冬天全國各地許多地區都會降下大雪，但對於較少下雪的地區，每當碰到下雪與積雪情況，就容易造成行人摔倒意外，因此日本NHK特別製作在雪地中避免跌倒的5個小訣竅，想趁著冬天赴日旅遊，可要特別留意。

▲北海道札幌下雪 。（圖／記者蔡玟君攝）

NHK指出，冬天在雪地行走時要留意幾個地點，包括斑馬線、公車與計程車站、人行道和車道的階段差，以及斜坡與天橋等等，例如斑馬線，下雪後白色斑馬線上會積著薄薄的雪，讓人一沒留意隨意踏過就可能會滑倒；而人來人往的公車站因為乘客來來去去，踏來踏去也會讓雪地變成容易滑倒的狀態，因此都需小心。

▲積雪時容易導致走路時滑倒 。（圖／記者蔡玟君攝）

想在雪地中行走避免滑倒，有以下5個小訣竅要留意，包括：

1.一小步一小步慢慢走



2.雙腳垂地著地

有些人平常走路習慣將重心放在腳尖或腳跟，但這樣的行走方式在雪地中容易重心不穩而滑倒，因此每踩下一步，都應該讓整個腳掌垂直落地，讓重心平均能支撐全身。

▲雪地走路不要將手插口袋 。（圖／記者蔡玟君攝）



3.走路時不要將雙手放入口袋中。

如果將雙手放在口袋中走路，突然一個重心不穩時難以反應，因此不建議走路時將雙手放在口袋中

4.萬一真的跌倒，盡量讓屁股著地以保護頭部

5.走路時除了注意腳下的積雪，也要防止屋頂積雪掉落