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2019第一場流星雨4日大爆發！陽明山實施彈性交通管制

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▲▼流星雨。（圖／翻攝自台北天文館）

▲2019第一場流星雨4日登場。（圖／翻攝自台北天文館）

旅遊中心／綜合報導

2018年以雙子座流星雨大爆發畫下浪漫結尾，2019年準備好迎接第一場流星雨了嗎？年度最優秀的流星雨之一的象限儀座流星雨（Quadrantids）率先在1/4登場，預估每小時最多有110顆流星大爆發，接下來還有今年首場「天狗食日」也將在1/6上演，為避免追星人車潮，陽明山屆時將視情況實施交通管制，要上山的民眾請多加留意。

依據臺北市天文館表示，象限儀座流星雨在今年度1月4日是極大期，最適合觀察的時段是在4日凌晨6時（每小時達110顆）之後至天亮前，只要選擇無光害、視野開闊的空曠郊區，用肉眼就能盡情觀賞流星雨。

合歡山梅峰的自動監測設備拍測到象限儀座流星雨，圖中共有70多顆流星。（圖／台灣流星觀測網／台北市立天文館）　

▲2014年合歡山梅峰的自動監測設備拍測到象限儀座流星雨。（圖／台灣流星觀測網／台北市立天文館）

臺北市政府交通局表示，若有大量觀星人（車）潮，為避免陽明山地區交通壅塞，陽明山地區將視天氣及交通實際狀況，仰德大道實施彈性交通管制，就現場車輛疏導折返或引導駛至其他替代道路（如行義路、泉源路、陽金公路等）；交通局將適時增加陽明山地區公車班次，民眾可利用公車接駁上山，並請注意頭、末班車時間，相關乘車資訊請至大臺北公車網（ebus.gov.taipei）。

關於象限儀座流星雨值得一提的是，一般流星雨的名稱是以極大期輻射點所在星座而命名。但象限儀座並非在現行的88個星座名稱中，而是以前曾經使用過，但現已廢除的星座，當時這星座位於現今的牧夫座、武仙座及天龍座之間，象限儀座流星雨輻射點則在現今牧夫座的頭部附近。

關鍵字： 台北市旅遊 流星雨

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