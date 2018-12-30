蘇州世界遺產之旅！走進拙政園宛如走入時光隧道

點評：上次去蘇州沒有去到阿!

▲蘇州的拙政園為世界遺產，也是中國四大名園之一。（圖／Lucas阿嬤愛旅行提供，請勿任意翻攝以免侵權，下同）

旅遊中心／綜合報導

說到蘇州，可能很多人都有印象，像是楓橋、寒山寺、虎丘等名古蹟都在這，而中國的四大名園有兩座就在蘇州，其中的拙政園是蘇州現存最大的園林，更是世界文化遺產。

▲拙政園中的假山。

拙政園有東花園、中花園、西花園、環秀山莊，園南還有唯一以園林為專題的蘇州園林博物館，佔地5.2公頃，仔細逛可以花上大半天，且拙政園在春天舉辦杜鵑花節、夏季舉辦荷花節，在冬天天氣冷又沒有活動的情況下算是淡季，門票也比較便宜。

▲園中充滿各種花草樹木。

走在園內可以欣賞各式不同富有中果古代建築特色的的建築，如天泉亭、遠香堂等，也能看到園林中必有的假山，且拙政園中的假山數量是蘇州園林之冠。同時遊客中心也提供定時中文導覽解說，也可租用自助GPS導覽器，到了景點會自動播放說明。

▲▼許多古裝劇中的場景這裡都看的到。

拙政園始建於明朝正德年間，初為佛寺改建，1997年列為世界文化遺產。要前往拙政園可以搭乘蘇州地鐵1號線到臨頓站，或是4號線到察院場站再步行前往。4、5、7、8、9、10月屬旺季票價 90元/位，其餘月份則為淡季票價70元，且蘇州距離大家常去的上海搭乘高鐵僅需半個多小時，下次不妨來一趟文化之旅。



拙政園

地址：江蘇省蘇州市姑蘇區東北街178號

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