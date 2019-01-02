霸氣認賠！50萬頭等艙誤標3萬全民瘋搶　國泰：機上見

▲國泰航空承認官網標價錯誤霸氣認賠。（圖／達志影像／美聯社）

記者于佳云／台北報導

國泰航空於台北時間1日凌晨官網出包，爆出機票標錯價的大bug，原價約30萬元台幣越南飛美國的頭等艙，官網標價變成2萬5台幣，不少網友發現後立刻訂票，但因為失誤太多，多數網友認為國泰應該會不認帳，沒想到稍早國泰航空卻在官方粉絲團宣布「恭喜各位快閃參加者。我們期待在航班上跟你見面」，霸氣承認這筆bug機票，讓網友大讚：「愛死你國泰！」

有眼尖外國網友發現，在國泰航空官網訂購越南出發北美機票時驚見，原價8月從越南河內前往加拿大溫哥華的來回頭等機票含稅只要988美元（約台幣3萬元），商務艙更優惠只要675美元（約台幣2萬元），另外從越南峴港市飛往紐約，2張頭等艙總費用只要1600美元（約台幣4.9萬元）

▲國泰河內飛溫哥華頭等艙含稅只要988美元。（圖／機票達人布萊N提供）

消息一出後，知名旅遊部落客機票達人布萊N也在臉書上po出消息，造成大批網友瘋搶，不過搶到機票的網友也表示，如此驚人的價差國泰航空應該不會認帳，甚至有網友說機票已經被取消。

事出一天，國泰航空終於發布官方消息，在粉絲專頁上表示「2019 開年限時頭等及商務艙機票 #揮一揮衣袖 開賣，#不帶走一片雲彩 結束！恭喜各位快閃參加者。我們期待在航班上跟你見面，為你帶來優越稱心的尊貴體驗。祝大家旅途愉快！」「#新一年繼續多多指教 #從小就學會錯就要認」表明這次的bug機票將一律「認賠」，意外的霸氣之舉引發網友大讚。

機票達人布萊N在消息曝光後就立刻上國泰官網訂票，幸運買到2張越南河內飛加拿大溫哥華頭等艙機票和3張商務艙機票，當中，頭等艙原價17,988美元，合台幣約53萬元，布萊N僅花988美元，台幣不到3萬元就買到，讓全家一路「躺著到溫哥華」，粗步估算全家就省下超過百萬元。