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開幕剛滿二年　米其林餐盤餐廳歐傑洛義式餐廳卻歇業了

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▲歐傑洛義式餐廳L’origine by La Credenza。(圖／L’origine by La Credenza提供)
▲歐傑洛義式餐廳L’origine by La Credenza。(圖／L’origine by La Credenza提供)

記者黃士原／台北報導

入選2018年台北米其林指南餐盤餐廳的歐傑洛義式餐廳在2018年12月31日歇業，由於歐傑洛義式餐廳菜色評價不差，再加上被台北米其林指南收錄，歇業的消息讓人覺得驚訝。由於歐傑洛並沒有說明歇業原因，但業內人士則是推測，歐傑洛義式餐廳歇業跟生意不好可能有關係。

義大利皮蒙區(Piemonte)米其林一星餐廳La Credenza主廚Igor在南港開設La Credenza台灣支店歐傑洛義式餐廳L’origine by La Credenza，他把餐廳定位為能提供簡單舒適的環境氣氛，讓大家心情輕鬆而愉快的用餐，所以消費價位盡量親民。歐傑洛義式餐廳2016年12月開幕，2年後在2018年12月31日結束營業。


▲主廚Igor在8月帶來的新菜─生緬因龍蝦薄片佐油封蕃茄。（圖／記者黃士原攝）


▲主廚Igor在8月帶來的新菜─義式海鮮萃魚湯。（圖／記者黃士原攝）


【歐傑洛義式餐廳歇業公告】
歐傑洛義式餐廳感謝您的支持與愛護

一直以來，我們本著初衷的理念，以提供最好的食材，舒適的用餐環境與您共享，但因為種種原因,內部經營團隊經慎重協商後決定歇業，在此致上最真誠的感激，謝謝曾經支持與喜愛我們的朋友，希望未來的路，我們能夠走得更穩定更踏實，祝福各位永遠幸福美滿。

歐傑洛全體同仁敬上

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