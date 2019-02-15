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超過一甲子！台南在地人激推小吃　必嘗火城麵、九母魚酥

點評：不要只會喝牛肉湯了！下次去台南吃看看＞＜
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▲▼台南灣裡火城麵。（圖／熱血玩台南提供）

▲台南灣裡火城麵，開業超過一甲子。（圖／熱血玩台南提供，請勿任意翻攝以免侵權，以下皆同。）

旅遊中心／綜合報導

到台南喝牛肉湯、吃鱔魚意麵已經成了遊客造訪的必備行程，而除此之外你還知道什麼必吃的美食嗎？部落客熱血玩台南就在《旅遊超爽的》分享一家開業超過一甲子的老店，店內的「火城麵」、「九母魚酥」是許多饕客吃過都讚不絕口的店家，一起來瞧瞧吧！

▲▼台南灣裡火城麵。（圖／熱血玩台南提供）

▲正在裝袋的九母魚酥。

灣裡火城麵位於台南南區，以賣羹麵起家，開業超過一甲子是許多在地人記憶裡的好味道，因為第一代老闆名叫杜火城因而得名，店內餐點種類選擇眾多，最有名的非「火城麵」、「九母魚酥」莫屬，火城麵其實是常見的油麵搭配肉燥，但是店內的肉燥為老闆的獨家配方，香氣十足，可選擇要吃乾、湯或者羹麵形式，每種都有不同的風味；九母魚酥是將新鮮九母魚的魚漿下鍋炸成金黃色樣子，外表就像鹽酥雞，但吃起來卻是比雞肉口感軟很多，外皮酥脆內層柔軟，讓人忍不住一口接著一口，店內也有伴手禮的外帶包裝，送禮自用皆適合。

▲▼台南灣裡火城麵。（圖／熱血玩台南提供）

▲火城麵可以做乾、湯或是羹麵類。

▲▼台南灣裡火城麵。（圖／熱血玩台南提供）

▲九母魚酥吃起來口感彈牙。

灣裡火城麵
地址：台南市南區灣裡路404號
電話：06-2622567
時間：10：00－19：00

關鍵字： 灣裡火城麵 台南美食 台灣小吃

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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