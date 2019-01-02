把握日本最迷人雪夜！2019白川鄉點燈秀 只有6天

文／七逗旅遊網 圖／shutterstock.com、翔笙旅行社提供

冬天，最令人嚮往的就是白茫茫的夢幻雪景了。在日本岐阜縣的白川鄉合掌村，還有一項冬日限定的點燈秀活動，2019年，只有6天的機會可以欣賞這樣的景色喔！



▲白川鄉合掌村點燈秀璀璨迷人。(圖／shutterstock.com提供)

白川鄉合掌村四周被山野環繞，平常就像是一個遺世獨立的神秘村落，冬季時，這裡經常降下大雪，累積的雪量大約在2-3公尺間，彷彿被上帝灑上大量白色糖粉的薑餅屋聚落。也因為這樣的氣候，來到這裡，你會發現這裡的合掌造屋頂十分傾斜，像是雙手手掌的指尖碰在一起，搭出三角形的模樣，這樣的設計可以有效地防止積雪壓垮屋頂。



▲合掌造傾斜的屋頂，可避免積雪壓垮屋頂。(圖／shutterstock.com提供)

今年1月至2月，共有6天能欣賞白川鄉點燈秀，錯過得等一年，千萬得好好把握！點燈秀精心設計的燈光令人驚喜，璀璨的燈火在雪夜中散發溫暖的光暈，顯得特別迷人，讓人不敢相信這是存在現實世界中的美景，保證在旅程中，佔據你的手機、相機大量的記憶體。





▲賞白川鄉點燈秀活動、入住五箇山合掌村，體驗不同的合掌村風情。(圖／翔笙旅行社提供)

為了管控活動品質，今年的白川鄉點燈活動，得事先報名才能參加。跟著翔笙旅行社限定行程玩白川鄉，保證能入場觀賞點燈活動，還有更令人驚喜的市場獨家安排─在行程中同時拜訪白川鄉、五箇山雙合掌村。來合掌村，若沒住一晚，實在相當可惜，因此翔笙旅行社安排入住環境清幽安靜的五箇山合掌村，讓你充分體驗合掌村日與夜的魅力，再品嚐以當地食材製成的特色料理。



▲搭新穗高纜車，在空中賞北阿爾卑斯山雪景。(圖／翔笙旅行社提供)

北陸更豐富的雪國風光，盡在新穗高纜車上！搭乘日本唯一的雙層纜車──新穗高纜車，北阿爾卑斯山就在你的腳下，零死角的冬季雪國風光讓人陶醉不已。纜車將從海拔1,117公尺的新穗高溫泉站，移動到海拔2,156公尺的西穗高口站，下了纜車，若你以為得暫時和美景告別，可就大錯特錯了！來西穗高口站的山頂瞭望台，遼闊的冬季雪景正等著你。



▲犬山城下町洋溢日式風情。(圖／翔笙旅行社提供)

想穿經典的日式和服，體會傳統日式風情嗎？位在岐阜縣、愛知縣交界的犬山城，雖然現在只剩下了天守閣，但這座天守閣也是日本在江戶時代建造的12座現存天守中，歷史最悠久的一個，在犬山城下町逛逛，復古的街道讓人彷彿穿越時空回到過去。犬山城附近還有日本三大國寶級茶室──如庵，翔笙旅行社特別安排在這裡穿著和服，悠閒吃和菓子、品嚐以犬山陶瓷盛裝的道地抹茶，再賞庭園美景，最道地的日本風情體驗莫過於此。



推薦行程：

《親歷只有6/365機會的珍貴點燈日~1/26最後機位!!》

北國童話-白川鄉五箇山雙合掌村五日▶▶▶

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