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美國「66號公路」自駕玩法！一天穿越四季　打卡景點一覽

▲▼美國66號公路。（圖／美國國家旅遊局提供）

▲美國66號公路明年迎來100周年。（圖／美國國家旅遊局提供）

記者蔡玟君／美國報導

美國最具代表性的公路之一「66號公路（Route 66）」明年即將迎來100周年，加州作為66號公路的終點所在，也提供旅人多樣化玩法。加州內陸帝國旅遊局總裁暨首席執行長畢龍飛就推薦南加州地區66號公路必去景點，以及此生一定要自駕玩一次的理由，加上星宇航空將開航「台北－安大略」航線，更方便旅客深度玩加州內陸地區，並串聯其他城市。

▲▼加州內陸帝國旅遊局總裁暨首席執行長畢龍飛。（圖／記者蔡玟君攝）

▲加州內陸帝國旅遊局總裁暨首席執行長畢龍飛。（圖／記者蔡玟君攝）

66號公路又有「美國母親之路」之稱，起自芝加哥、終至加州聖塔莫尼卡，全長超過3900公里，共橫越美國8個州，成為最受全球旅人此生必訪夢幻公路旅行路線。

▲▼加州大熊湖區。（圖／加州旅遊局提供）

▲▼66號公路一天能穿越四季，如前往上圖的大熊湖區，或下圖的約書亞樹國家公園看沙漠景觀。（圖／加州旅遊局提供）

▲▼加州Joshua Tree National Park。（圖／加州旅遊局提供）

▪︎此生必訪公路亮點1：地貌多元　一天就能穿越四季

內陸帝國地區約在南加州的聖貝納迪諾郡至河濱郡之間，也是66號公路最具豐富歷史與文化的路段之一。畢龍飛認為，該區囊括整個加州66號公路的80%，最大魅力在於地理多樣性，旅客能在同一天內體驗到海灘、山脈、沙漠，甚至葡萄酒產區，實現「一天穿越四季」的獨特行程，是其他任何州都無法比擬的，也成為此生必訪理由。

若細分內陸帝國的旅遊資源，則可分為三大板塊，包括山脈湖泊（如大熊湖區）、沙漠（如約書亞樹國家公園、女權博物館、拓荒鎮）以及購物天堂（如巴斯托和卡巴松的大型Outlet），讓旅客不僅能走訪自然景觀，也能享受購物樂趣。

▲▼加州66號公路Roy`s Motel & Cafe。（圖／內陸帝國旅遊局提供）

▲加州66號公路的Roy`s Motel & Cafe。（圖／內陸帝國旅遊局提供）

▲▼加州麥當勞創始店。（圖／內陸帝國旅遊局提供）

▲麥當勞創始店改建為麥當勞博物館。（圖／內陸帝國旅遊局提供）

▪︎此生必訪公路亮點2：打卡經典復古霓虹燈招牌地標

沿著66號公路行駛，畢龍飛推薦絕對不可錯過沿途保留下的復古美式地標。如1959年開業、以經典霓虹燈招牌聞名且至今仍在使用的「Roy's Motel Cafe加油站」，或前往由麥當勞創始店改建的全美唯一原始的「麥當勞博物館」和造型獨特的噴泉谷汽車旅館，也能欣賞展示美國汽車歷史的「Route 66 Museum」，以及紅遍社群媒體的「Bono's Historic Orange」大型橘子果汁攤。

而在充滿懷舊氛圍的Newberry Springs的咖啡館和霓虹燈標誌，與淘金礦區和鬼鎮，都是66號公路的標誌性景觀。畢龍飛認為，推廣66號公路不僅是推廣旅遊景點，更是推廣美國66號公路的豐富文化與歷史，同時結合「大景小鎮」概念，將公路旅行融入南加州自駕旅遊體驗中，讓旅客能深度探索南加州地區。

▲▼加州Old Town Route 66 in Victorville。（圖／City of Victorville提供）

▲現在可以用科技輔助，讓自駕玩66號公路更方便。上圖為加州Old Town Route 66 in Victorville。（圖／City of Victorville提供）

▪︎此生必訪公路亮點3：導入AI科技　提供即時的旅遊景點選項

隨著AI科技愈加廣泛應用，內陸帝國旅遊局推出了基於AI的WhatsApp虛擬禮賓服務「WhatsApp GUID」，支援超過100種語言，它的優勢在於使用者介面友善、免費，並能自動偵測並支援翻譯服務，例如若以中文提問，將直接以中文回答。

同時，該技術也提供即時的旅遊景點選項，並每日更新資訊；加州旅遊局也推出了AI Roadtrip APP，能自動為旅客提供更多整個加州的自駕遊資訊，不僅限於內陸帝國。

同時為解決不熟悉自駕的旅客需求，內陸帝國旅遊局也與全球連鎖租車公司Hertz長期合作，提供語言和自駕環節的協助，或提供小包團服務，方便旅客探索。

關鍵字： 美國旅遊 內陸帝國 加州旅遊 美洲旅遊 66號公路

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