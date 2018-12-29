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必看！北中南3大跨年活動大眾運輸、散場交通懶人包

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台北跨年散場人潮擠爆捷運站。（圖／記者徐文彬攝）

▲往年跨年捷運站都會被人潮擠爆。（圖／記者徐文彬攝）

旅遊中心／綜合報導

2018進入尾聲，北中南各大跨年活動將在31日登場，《ETtoday新聞雲》整理了「狂放電2019臺北最High新年城」、「2019依舊幸福‧花現台中－台中市跨年晚會」、「2019高雄跨年派對」三大活動當日交通懶人包，並建議民眾多利用大眾交通工具，讓跨年更順利。

台北

狂放電2019臺北最High新年城將在31日晚間7點於台北市政府前市民廣場登場，為因應大量人潮，當日活動周邊將進行三階段交通管制，另外，為讓民眾散場更加快速，台北捷運及桃園捷運將營運42小時不收班，另有3條路線的散場接駁車，民眾可多加利用。

大眾運輸

一、臺北捷運

跨年連續營運42小時不收班(小碧潭支線及新北投支線營運至108年1月1日0時)
貓纜行駛時間至108年1月1日2時；行駛貓空地區公車小10末班車延長至1時發車、棕15末班車延長至1時30分發車

二、散場接駁專車

路線有3條，服務時間為12月31日24時至1月1日凌晨1時半。
往「捷運 臺北車站」:於仁愛路與延吉街口搭乘，1段票收費。
往「捷運 公館站」:於基隆路與文昌街口搭乘，1段票收費。
往「木柵、景美地區」:於松德路與信義路口搭乘，依現行方式收費。

三、其它

桃園捷運：跨年連續營運42小時不收班，請至桃捷官網查詢。
高鐵：108年1月1日加班車資訊，請至高鐵官網查詢。
臺鐵：將於12月23日公布108年1月1日加班車資訊，請至臺鐵官網查詢。
國光客運：將於12月20日公布108年1月1日臺北車站延後收班及提前發車資訊，請至國光客運官網查詢。

交通管制

12月31日台北市政府周邊三階段交通管制：

▲台北跨年交通管制。（圖／台北市政府提供）

▲31日周邊交管。（圖／台北市政府提供）

台中

「2019依舊幸福‧花現台中－台中市跨年晚會」將在文心森林公園及麗寶樂園舉辦雙主場跨年晚會，台中市警察局規劃相關疏導管制措施，呼籲民眾多搭乘大眾交通工具。

大眾運輸

一、接駁車

當日民眾可在后里火車站、花博神岡、外埔停車場、秋紅谷等地，搭乘接駁車前往會場，接駁時間去程下午4時至晚間10時，回程晚間10時至隔日凌晨2時，每10至15分鐘一班車。

二、公車

后里現場公車招呼站之155（含副）路、215路、811路公車配合於深夜時段，依現場搭乘人潮加密發車班次。

台中現場「文心森林公園」場地周邊公車招呼站位之5路、53路、800路公車，及行經臺灣大道之300路、303路、304路、305路公車配合延後收班。

交通管制

后里現場麗寶樂園第二停車場方面，周邊交通管制分為2階段，第1階段於12月31日當天，上午8時開始，包含月湖路(后科路-安眉路段)全段、月眉東路三段(月眉北路至安眉路段)全段、月眉東路二段(月眉東路一段口至月眉北路)雙向外側一線道路禁止停車凌晨3時；第2階段，上述路段從下午4時開始封街管制至凌晨3時，一般車輛禁止通行。

高雄

2019高雄跨年派對於時代大道舉行，高雄市政府針對跨年已研擬完善交通疏運措施，包括高雄捷運、高雄輕軌加密班次及延後收班，捷運沿線多線接駁公車也配合延長營運時間，並協調台鐵於散場時加開北上（台南）2班次列車及南下(屏東)1班次列車，當日時代大道周邊將進行交通管制，請欲參與活動民眾搭乘大眾運輸工具（公車、捷運、輕軌）往返會場。

大眾運輸

一 、捷運：可搭乘至凱旋站，屆時將延長營運時間至元旦凌晨2時(端點站最後一班發車時間)，加密班次至3分一班

二、輕軌：可搭乘至夢時代站，屆時將延長營運時間至元旦凌晨1時30分(端點站最後一班發車時間)，加密班次至10分一班；市區公車包括12、69、紅2、紅3、紅9、三多幹線(70)、環狀幹線(168)、中華幹線(205)等路線配合延後收班。

三、公車：市區公車包括12、69、紅2、紅3、紅9、三多幹線(70)、環狀幹線(168)、中華幹線(205)等配合延後收班，12月31日23時30分至元旦凌晨1時班距為30分鐘，凌晨1時至2時班距為60分鐘。

交通管制

高雄夢時代跨年派對周邊三階段交通管制：

▲高雄跨年交管 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄跨年交管 。（圖／高雄市政府提供）

關鍵字： 跨年 台北市旅遊 高雄旅遊 台中旅遊

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