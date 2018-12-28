真的要說再見了　台中樂沐法式餐廳確定12/30熄燈



▲台中樂沐。(圖／取自樂沐法式餐廳 Le Moût Restaurant臉書)

真的要說再見了 台中樂沐12/30熄燈

記者黃士原／台北報導

亞洲女廚神之稱的陳嵐舒主持的「樂沐法式餐廳」在3月宣布將在今年12月底結束營業，而12月30日則是最後一個營業日，而12月30日的午間餐期在12月21日開放訂位後沒多久就被訂滿。結束台中樂沐後，陳嵐舒尚未有新的計劃，不過很多人還是關心她後續動向。

陳嵐舒在之前的聲明文中提到，不喜曝光的她，不愛與公眾接觸，不在意各項應該在意的公關手腕，但在這個世代，安靜等同消失。她在2014年後常跟團隊提到只想安安靜靜地烹調出心中的滋味，去年底也拒絕了幾已成行的海外展店邀約，陳嵐舒決定在夢想完全遠離之前，停下來。而結束營業非常是一個困難而漫長的決定，陳嵐舒說，在團隊與家人的支持下才能下這個決心，同時也提到一切只追求最高規格的樂沐，不會轉變型態，也不可能妥協。



▲樂沐法式餐廳主廚陳嵐舒對於現在餐飲大環境很不能適應。（圖／取自台中法式餐廳樂沐官方網站）

陳嵐舒表示，她自己是屬於老派的人，她喜歡在廚房裡創作料理，同時希望客人可以來來餐廳吃到，但現在餐飲大環境則是必須很主動推銷自己（餐廳），利用各種社交媒體（臉書、IG等）PO上精美照片，料理則出現各種花俏擺盤方式，或者是利用不同的手法來吸引消費者注意，陳嵐舒覺得這些都是表象的、視覺的，她很少去做這樣的事。

陳嵐舒也提到，台灣現在整體的餐飲大環境已被引導成只注意視覺上的新鮮度與刺激度，因此很多餐廳要做很多的活動，讓消費者感覺每個月都有新的事情發生。但陳嵐舒強調，她並不否定會自我行銷、推出各種活動的餐廳，他們所做的事就是為了能讓現在的消費者理解他們。陳嵐舒說，她自己不想為了宣傳而宣傳，所以才決定暫時休息。