ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

20年五星飯店走入歷史！六福皇宮31日熄燈　跨年辦再見派對

ETtoday旅遊雲

▲台北威斯汀六福皇宮。（圖／記者陳涵茵攝）

▲台北威斯汀六福皇宮31日熄燈。（圖／記者陳涵茵攝）

記者陳涵茵／台北報導

台北威斯汀六福皇宮熄燈最後倒數！六福皇宮將在2018年12月31日結束營運，為了見證20年老飯店走入歷史的一刻，當日下午將舉辦一場再見派對，六福旅遊集團董事長莊豐如將親自出席，貴賓名單上也出現前總統馬英九，現場還會有隱藏版驚喜，讓所有人和六福皇宮留下最後美好紀念。

▲六福皇宮。（圖／擷取自High六福旅遊集團影片）

▲六福皇宮1999年開幕舊資料畫面。（圖／擷取自High六福旅遊集團影片）

台北威斯汀六福皇宮是間已有20年歷史的五星級飯店，於1999年開幕在南京商圈紮下根基成了當年最矚目的地標，藉著Westin品牌打開台灣飯店在國際市場的知名度，是全台第一間引進天夢之床也是第一間飯店內設有電影院與雪茄館的五星飯店，為五星飯店史上寫下不少璀璨歷史，2018年因與租賃方國泰人壽保險談不攏終止租賃契約，六福皇宮即將劃下句點。

熄燈當天邀請了各界貴賓，六福旅遊集團總裁莊秀石、董事長莊豐如、前總統馬英九都將出席，現場特別準備了表演活動、舉杯活動、紀念牆與隱藏版驚喜，並要求貴賓穿著正式服裝與紅玫瑰，日前官方釋出的謝幕影片中提到「再見不會再也不見」，董事長莊豐如將在12月31日當天同時宣布集團2019年未來發展與規劃。

台北威斯汀六福皇宮
地址： 104台北市中山區南京東路三段133號
電話： 02 8770 6565

關鍵字： 星級飯店 台北六福皇宮

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

苗栗新開露營地雲海如「白色巨浪」

2019全台跨年追星攻略懶人包

六福村身份證有4、0門票現省479

生日有2019任一數字拉麵第2碗1元

台中泰國流水蝦699吃到飽！

買「便宜商務艙、搭機升等」全攻略

超過70種菜色！健康的蔬食吃到飽

台北華山小日子商號　文青風選物店

2019澎湖海上花火節時間表出爐

微風南山獨家餐飲品牌超過30家

熱門行程

最新新聞更多

搶先規劃連假　卡位日本櫻花季

連假該去哪？春節旅遊景點推薦

朝聖北京、加拿大追極光必跟行程

搭飛機消毒機艙座位必帶酒精棉片

1月出遊省很大！高鐵推2優惠專案

元旦曙光　太平山3點開放入園

觀光局評選年度10大特優遊客中心

六福皇宮31日熄燈舉辦再見派對

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366