20年五星飯店走入歷史！六福皇宮31日熄燈　跨年辦再見派對

▲台北威斯汀六福皇宮31日熄燈。（圖／記者陳涵茵攝）



記者陳涵茵／台北報導

台北威斯汀六福皇宮熄燈最後倒數！六福皇宮將在2018年12月31日結束營運，為了見證20年老飯店走入歷史的一刻，當日下午將舉辦一場再見派對，六福旅遊集團董事長莊豐如將親自出席，貴賓名單上也出現前總統馬英九，現場還會有隱藏版驚喜，讓所有人和六福皇宮留下最後美好紀念。

▲六福皇宮1999年開幕舊資料畫面。（圖／擷取自High六福旅遊集團影片）



台北威斯汀六福皇宮是間已有20年歷史的五星級飯店，於1999年開幕在南京商圈紮下根基成了當年最矚目的地標，藉著Westin品牌打開台灣飯店在國際市場的知名度，是全台第一間引進天夢之床也是第一間飯店內設有電影院與雪茄館的五星飯店，為五星飯店史上寫下不少璀璨歷史，2018年因與租賃方國泰人壽保險談不攏終止租賃契約，六福皇宮即將劃下句點。

熄燈當天邀請了各界貴賓，六福旅遊集團總裁莊秀石、董事長莊豐如、前總統馬英九都將出席，現場特別準備了表演活動、舉杯活動、紀念牆與隱藏版驚喜，並要求貴賓穿著正式服裝與紅玫瑰，日前官方釋出的謝幕影片中提到「再見不會再也不見」，董事長莊豐如將在12月31日當天同時宣布集團2019年未來發展與規劃。

台北威斯汀六福皇宮

地址： 104台北市中山區南京東路三段133號

電話： 02 8770 6565