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搶先規劃2019兒童節連假 卡位日本櫻花季

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文／七逗旅遊網　圖／shutterstock.com、五福旅遊提供

喜歡預先規劃旅行的你，已經看過2019年的行事曆了嗎？2019年，為期4天的兒童節連假是出國的好時機，既能趕上日本的櫻花季，又能到季節分明的韓國感受春天氣息！

▲日本櫻花季 亞洲旅遊勝地▼ 。（圖／shutterstock.com、五福旅遊提供）
▲關西賞櫻名勝─大阪城。(圖／shutterstock.com提供)

日本關西、九州春櫻爛漫
每年春天，日本的櫻花季總是最夯的話題，許多人都會利用剛好和花季重疊的兒童節連假到日本關西、九州賞櫻，享受粉嫩繽紛的假期。

▲日本櫻花季 亞洲旅遊勝地▼ 。（圖／shutterstock.com、五福旅遊提供）
▲春季時的奈良梅花鹿公園看起來特別夢幻。(圖／shutterstock.com提供)

提到關西的賞櫻勝地，大阪城絕對是必去景點！3月下旬至4月上旬，美麗的櫻花和古城相互映襯，別有一番風味，這時也非常適合搭水上游船，兩岸的櫻花賦予水都大阪美麗的風光。春天到奈良的梅花鹿公園，除了能跟可愛的小鹿親密互動，一旁還有盛開的浪漫櫻花。去京都時，優雅的哲學之道平常就是散步的好地點，春季時水道兩旁迷人的關雪櫻，讓人忍不住停下腳步，在櫻花樹下狂按快門，留下最美的回憶。

▲日本櫻花季 亞洲旅遊勝地▼ 。（圖／shutterstock.com、五福旅遊提供）
▲彩色的鬱金香搭配歐式風車，讓豪斯登堡洋溢濃厚異國風情。(圖／shutterstock.com提供)

約從3月中至4月中，九州御船山樂園2000株櫻花樹捎來春神的訊息，陸續綻放，期間還能看到一些已提早預知春神來臨的杜鵑開出美麗的花朵，豐富的春景值得親自前來欣賞。異國風的主題樂園豪斯登堡，除了豐富的設施外，從2019/2/9-4/14，100萬朵的鬱金香接連盛開，再加上歐式的建築，讓人好像來到了歐洲的阿姆斯特丹一樣。

韓國熱門景點
拍攝不少話題韓劇的韓國，近年來一直是旅遊大熱門。《冬季戀歌》拍攝地南怡島，青綠高聳的水杉拍起來就像是韓劇劇照，不時還能見到路邊怒放的櫻花樹。另一個隱藏在首爾市區的景點─北村韓屋村，不僅是多部韓劇的拍攝景點，更是米其林指南推薦的旅遊地點，復古的韓屋讓人彷彿穿越時空，回到數百年前的朝鮮時代。想體驗韓系時尚的魅力，就來建大貨櫃屋商場吧！這裡不只是一般販售美妝、流行衣飾的商場，還是韓國第一個貨櫃屋商場，獨特的外觀受到時下年輕人的歡迎。

▲日本櫻花季 亞洲旅遊勝地▼ 。（圖／shutterstock.com、五福旅遊提供）
▲北村韓屋村至今依然有人居住，拍照打卡時，請注意音量，千萬別打擾到當地的住戶喔！(圖／五福旅遊提供)

推薦行程：
★兒童節連假～旅遊懶人包 世界任你玩★

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▲櫻戀關西南紀茶鄉物語5日►►►

▲九州賞櫻、鬱金香►►►

★兒童節連假玩亞洲★
▲韓國►►►

更多資訊：
五福旅遊官方網站 (02)2547-1155

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關鍵字： 連假 日本 櫻花 九州 奈良 韓國 北村韓屋村 五福旅遊 七逗

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