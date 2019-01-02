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北海道最夯甜點在這！遊唯美小樽運河　朝聖LeTAO本店

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▲北海道知名景點「小樽運河」。

▲▼北海道小樽運河,LeTAO本店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲當地人氣伴手禮店北菓樓。

記者李姿儀／日本報導、攝影

碧綠湖水、古老倉庫，小樽運河隨時自帶背景音樂，音樂盒裡的歌聲隨風飄揚。從小樽堺町通り商店街沿路走著，各式好逛的小店、咖啡廳，還有北海道超人氣的伴手禮店北菓樓、六花亭都，知名的洋菓子店LeTAO本店也位於此處。

▲▼北海道小樽運河,LeTAO本店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲坐在一旁的長椅品嘗甜點，欣賞河面波光粼粼。

北海道人氣景點小樽運河，將歐式建築與日式風情完美融合，運河旁的風景日夜皆美，白天碧綠色的河水蜿蜒，帶著剛買來的甜點坐在一旁的椅子上配著風景吃超享受。夜裡河畔點燈，增添一絲浪漫氛圍，漫步河畔超級浪漫。

▲▼北海道小樽運河,LeTAO本店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲夜間點燈遊船，是不是超浪漫呢？

從小樽一路紅到台灣的人氣菓子店LeTAO，本店就坐落在小樽的童話十字路口處。歐式塔房建築是當地的象徵建築，店內的厚燒鬆餅、舒芙蕾鬆餅都是超人氣品項，如果趕時間，帶顆泡芙走也很不錯唷！

▲▼北海道小樽運河,LeTAO本店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲來小樽一定要朝聖一下LeTAO本店。

小樽堺町通り商店街上坐落了各式店家，距離小樽運河大約700公尺，如果慢慢逛能打發一個多小時，快快走大約10分鐘就能走到小樽運河。沿途的北一硝子館、小樽オルゴール堂蒸氣鐘、小樽浪漫館、大正硝子館等都是老倉庫改建的建築物，走入其中被美麗的玻璃製品、哨子擺設品包圍，不少旅客會順手挑選幾樣買回家當紀念品。

小樽LeTAO洋菓子舗本店
地址：北海道小樽市堺町7番16号
營業時間：9:00～18:00

關鍵字： 小樽運河 LeTAO 北海道旅遊 北海道美食 日本旅遊 日本美食 日韓風 美食情報

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