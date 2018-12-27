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「巨人系Gogoro」現身在草悟廣場啦！一起兜風打卡吧！

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文／Sharelife分享生活

（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此

最夯的電動車「Gogoro」，已經是許多人的代步工具，而現在把大型Gogoro搬到台中草悟廣場啦！

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲圖／IG@gogoro_lj

草悟廣場和Gogoro英才店在12/20迎來了來自Gogoro總公司的大朋友。就佈置在這個屬於所有Gogoro車友的聚集地上，大車頭將停留一段時間哦！想要前往觀賞、拍照、打卡的朋友們趕快把握機會吧。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲巨人系Gogoro又酷又浮誇！（圖／FB@Gogoro台中英才店

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲龐大的Gogoro車頭真的很引人矚目！（圖／FB@Gogoro台中英才店

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲旁邊的Gogoro服務中心可以免費登記試乘。記得帶駕照哦！（圖／FB@Gogoro台中英才店

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲夜晚還會點燈呢！（圖／FB@Gogoro台中英才店

這麼浮誇的打卡點，不管你是不是車友，路過時不妨停下來拍一下照吧！猶如走進了大人國世界，而我們成了小人物呢！

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲基本藍色款Gogoro的與藍天白雲超配。（圖／IG@gogoro_lj


【草悟廣場-Gogoro台中英才店】
日期：2018/12/20～尚未公布（須關注粉絲團公告）
地址：台中市西區英才路534號（草悟廣場）
備註：如要試乘，須備有駕照

關鍵字： Sharelife分享生活 台中旅遊 草悟廣場 大型Gogoro

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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