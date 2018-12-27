「巨人系Gogoro」現身在草悟廣場啦！一起兜風打卡吧！

文／Sharelife分享生活

（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此）

最夯的電動車「Gogoro」，已經是許多人的代步工具，而現在把大型Gogoro搬到台中草悟廣場啦！



▲圖／IG@gogoro_lj

草悟廣場和Gogoro英才店在12/20迎來了來自Gogoro總公司的大朋友。就佈置在這個屬於所有Gogoro車友的聚集地上，大車頭將停留一段時間哦！想要前往觀賞、拍照、打卡的朋友們趕快把握機會吧。



▲巨人系Gogoro又酷又浮誇！（圖／FB@Gogoro台中英才店）



▲龐大的Gogoro車頭真的很引人矚目！（圖／FB@Gogoro台中英才店）



▲旁邊的Gogoro服務中心可以免費登記試乘。記得帶駕照哦！（圖／FB@Gogoro台中英才店）



▲夜晚還會點燈呢！（圖／FB@Gogoro台中英才店）

這麼浮誇的打卡點，不管你是不是車友，路過時不妨停下來拍一下照吧！猶如走進了大人國世界，而我們成了小人物呢！



▲基本藍色款Gogoro的與藍天白雲超配。（圖／IG@gogoro_lj）



【草悟廣場-Gogoro台中英才店】

日期：2018/12/20～尚未公布（須關注粉絲團公告）

地址：台中市西區英才路534號（草悟廣場）

備註：如要試乘，須備有駕照