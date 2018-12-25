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日本新年第一天這樣過！神戶最夢幻的迎曙光3景點懶人包

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▲▼神戶日出。（圖／神戶市台灣推廣事務所提供）

▲摩耶山日出。（圖／神戶市台灣推廣事務所提供）

記者蔡玟君／綜合報導

想體驗不一樣的過年嗎？跨年期間到日本旅遊，不同於台灣有跨年煙火等熱鬧的活動，在家裡看紅白歌唱大賽、吃年越蕎麥麵、到神社參拜是日本過年的傳統習俗。充滿異國風情的神戶，除了體驗日本傳統文化外，也推薦大家可以到高處觀賞新年的第一道晨光，神戶2019年1月1日的日出時間預計為早上7時06分，以下就推薦3個迎曙光景點，看著元旦的太陽緩緩升起，祈願新的一年有好的開始！

▲▼神戶日出。（圖／神戶市台灣推廣事務所提供）

▲六甲山日出。（圖／神戶市台灣推廣事務所提供）

1.六甲山．摩耶山
被喻為日本三大夜景聖地的六甲山．摩耶山，是神戶絕佳的元旦日出觀賞地之一！為了讓民眾觀賞日出，到山上的六甲纜車在元旦當天提早開始運行，六甲山上站隣接的展望台「天覽台」內的「TENRANCAFE」提早6:00~8:30營業，可以在暖和的餐廳內欣賞日出！

此外，山上的「六甲花園露台」從12月31日晚上將直接營業至元旦，區內的拍照聖地「自然體感展望台 六甲枝垂」也將在元旦早上5:30~8:30特別開放。另外，摩耶山的「摩耶VIEW LINE」纜車也同樣在年末年始及元旦提早運行，2019年的第一天就來六甲山．摩耶山欣賞晨曦並大口呼吸山上新鮮的空氣吧！

六甲纜車早晨特別運行時間：2019年1月1日　6:10 / 6:25 / 6:40 /6:55 發車
摩耶山VIEW LINE特別運行時間：12月29日～1月3日
1月1日：6:00～17:30　12月29日～1月3日：10:00～19:50

▲▼神戶美利堅公園，神戶塔，KOBE裝置藝術，神戶港。（圖／記者蔡玟君攝）

▲神戶塔。（圖／記者蔡玟君攝）

2.神戶港燈塔
神戶港區地標的「神戶港燈塔」，東側可以看到大阪市、西側淡路島、南側神戶機場及和歌山、北側則可以眺望六甲山的連峰，到了晚上更可以看耀眼的港區夜景。元旦當天特別提早從6:30開放，知名的神戶港海平面升起的旭日，前100名登塔還可以得到紀念品喔！

開放時間：2019年1月1日 6:30～17:00

▲▼神戶日出。（圖／神戶市台灣推廣事務所提供）

▲布引香草園日出。（圖／神戶市台灣推廣事務所提供）

3.神戶布引香草園
栽種了200種約75,000株香草及花卉的的「神戶布引香草園」是日本最大規模的香草園。2019年的元旦，
園區的纜車從早上6:00開始運行，大家可以搭乘纜車到山頂的展望台或山腰的玻璃屋，迎接2019年第一個
日出並欣賞神戶市區的美景。
另外園區內的人氣拍照景點迎賓花園也換成了新年裝飾登場，為新的一年留下美好回憶！
◎開放時間：2019年1月1日 6:00～16:45

關鍵字： 神戶旅遊 關西旅遊 日本旅遊 日韓風 迎曙光 2019跨年

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