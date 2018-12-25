約會景點＋1！桃園唯一水上聖誕樹、粉紅銀河隧道點燈到過年

▲桃園唯一一棵水上聖誕數。（圖／桃園市政府水務局提供）

旅遊中心／綜合報導

甫獲｢工程界奧斯卡獎｣的朝陽水語教育園區，隨著聖誕佳節來到，特別於生態水池內設置全桃園唯一的水中耶誕樹，搭配多座藝術燈景，打造浪漫聖誕水色。而為延續這股浪漫溫馨氣息，這棵水中聖誕樹也將一路點燈到2019年2月，也讓桃園的夜晚多了個約會景點。

▲粉紅銀河隧道超夢幻。

此次的聖誕點燈活動，特別選在園區內生態水池中，打造全桃園唯一的水中耶誕樹，搭配周邊璀璨亮麗、宛如粉紅銀河隧道的藝術燈景，營造出夢幻的水色光影，讓園區水岸的浪漫指數更是破表，活動期間將於107年12月21日至108年2月24日止每天晚上6點準時點亮整個園區。

▲藍曬圖是園區內的熱門打卡點。

朝陽水語教育園區是桃園廣受歡迎的熱門景點，園區內利用淨化水源打造的「生態水池區」、「生態溪流區」及「植栽湧泉區」更是為公園增添了「水」的元素，搭配整體的景觀再造，讓原本的公園變得漂亮又乾淨。而為了將河川水質保護向下扎根，本園區並將冰冷的機房以環境生態的元素進行公共藝術彩繪，呼喚民眾共同關心守護河川水質意識，讓河川中原有的生態得以永續發展。

▲地下觀察廊道限時開放導覽參觀。



在朝陽水語教育園區，白天可以讓來園區內的朋友享受舒適的樹蔭和草皮，漫步在水岸步道傾聽流水，潺潺流水裡面還有小魚在悠遊，並且感覺植物生氣盎然，是喧鬧都市中的小綠洲；夜晚當聖誕燈景點亮後，燈火輝煌，透過光的溫暖，將愛與幸福傳遞到每個人的心中。