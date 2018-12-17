2018淡水聖誕點燈！整個老街都有夢幻燈飾　淡海輕軌也登場

點評：太美了啦～去完新北耶誕城之後可以去淡水的＞＜





▲在淡水老街的廣場也有濃厚的聖誕氣息。（圖／好景點提供，請勿任意翻攝以免侵權，以下皆同。）

旅遊中心／綜合報導 圖片提供：好景點

每年到了十二月，都會充滿溫馨的耶誕氣氛，各地皆有不同的耶誕裝飾及燈飾，而除了近期的熱門景點新北耶誕城外，淡水從12/15開始也有了夢幻燈飾布置，讓遊客在逛老街享用美食之餘，也可以感受到滿滿的浪漫氛圍。





▲別於新北耶誕城的光影設計，淡水的是直接擺放超顯眼聖誕樹。

從淡水老街廣場開始，到河岸旁、老街的尾端，最後是淡水長老教會，一路上分別有不同的燈飾裝置，別於一般只有聖誕樹的擺設，淡水老街廣場的燈飾特別是以淡水的歷史發展為主軸設計，從以前運輸用的舢舨船到陸地上出現火車，最後是明年即將通車的淡海輕軌，沿途可以看到交通工具的演變及栩栩如生的樣子。

▲沿途走向河岸時，可以看到有聖誕樹造型的長廊。





▲淡水的燈飾特色在於有將歷史元素擺入設計當中。





▲明年即將通車的淡海輕軌做成立體燈飾。





▲以簡單線條呈現的小雪人及聖誕樹。





▲步道的燈飾加上蝴蝶裝飾顯得更加活潑！



2018淡水聖誕點燈

TAMSUI字樣、火車頭、蝴蝶燈廊：淡水老街廣場（251新北市淡水區中正路1號）

聖誕樹造型燈廊：淡水河岸（環河道路）

小雪人、小聖誕樹：淡水老街尾端（251新北市淡水區中山路與三民街交叉口）

舢舨船 TAMSUI字樣：淡水長老教會（251新北市淡水區馬偕街8號）