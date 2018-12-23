ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

想拍美照先卡位！激推象山6個絕佳觀景點、8家賞煙火餐廳

ETtoday旅遊雲

▲象山步道-超然亭。（圖／台北市工務局大地工程處）

▲象山步道超然亭夜景。（圖／台北市工務局大地工程處）

旅遊中心／綜合報導

2018的倒數最後時刻，不想在跨年演唱會中人擠人，就登高遙望101，觀看煙火全景！想要卡位絕佳煙火觀賞點，大地工程處推薦象山6處最佳景觀，為2018畫下完美句點。如果想再更輕鬆愜意些，也可以選擇在附近的景觀餐廳，一邊享用浪漫大餐，一邊看燦爛煙火，絕對是約會必勝行程！

▲象山步道-攝影平台。（圖／台北市工務局大地工程處）

▲攝影平台視野絕佳。（圖／台北市工務局大地工程處）

大地處表示，象山步道近年已成為國內外網友登高拍攝台北市景及台北101的第一選擇，也是觀看跨年煙火及燈光秀的絕佳點位，而大地處在107年將象山指標更新，讓前往象山的指標更明確，也提供8座象山意象造型座椅及安全的步道扶手、設置多處貼心小語及攝影平台，提供補水的直飲機讓上山途中舒適安全。

▲象山步道-煙火平台。（圖／台北市工務局大地工程處）

▲想拍到最佳視角記得提早上山卡位。（圖／台北市工務局大地工程處）

想要看到視野最好的煙火，大地處推薦6個步道中途的觀賞點，包括：攝手平台、六巨石、攝影平台、煙火平台、永春崗平台和超然亭，可分別從靈雲宮、市療步道和永春崗公園進入，步行約10到30分鐘，即可享受俯瞰台北城市夜景的制高景色。

▲萬豪 Inge`s Bar。（圖／台北萬豪提供)

▲萬豪 Inge's Bar。（圖／台北萬豪提供)

如果想在餐廳裡浪漫跨年，不妨到週邊的景觀餐廳享用一頓難忘的燭光煙火晚餐。信義區的吃到飽餐廳INPARADISE饗饗、台北莫爾頓牛排館、香格里拉台北遠東國際大飯店馬可波羅酒廊、寒舍艾麗La Farfalla義式餐廳、WILDWOOD、萬豪 Inge's Bar、掌門精釀和1Bite2Go Cafe & Deli美式餐廳都可眺望101煙火，美景配美食，絕對讓人難忘。

關鍵字： 台北市旅遊 跨年 象山

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

邊享用美食邊跨年！　這8家餐廳還可以欣賞101跨年煙火

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

光吃自助吧就飽！金舌插旗大直ATT

2018年排隊美食平均3個月就退燒

南投4萬坪「落羽松秘境」還能採草莓

住墾丁200元！暖冬補助超狂優惠

台北華山小日子商號　文青風選物店

時薪420元！東京徵「地鐵助推員」

懶人露營最高境界在嘉義！

彰化景觀餐廳超舒壓！邊泡腳邊賞夜景

桃園兩大新景點品嘗網路爆紅美食

桃園機場託運行李　3分鐘超省時

熱門行程

最新新聞更多

淡海輕軌24日起開放免費搭乘一個月

嘉義人氣早午餐銅板價有豪華享受

激推象山6個絕佳觀景點

朝聖京都百年建築「藍瓶咖啡」

桃園兩大新景點品嘗網路爆紅美食

涓豆腐大直ATT店首創求婚無敵桌

這7款餐點檀島咖啡外帶店限定

大稻埕「全白旅館」開窗是老屋風景

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366