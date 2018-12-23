想拍美照先卡位！激推象山6個絕佳觀景點、8家賞煙火餐廳

▲象山步道超然亭夜景。（圖／台北市工務局大地工程處）

旅遊中心／綜合報導

2018的倒數最後時刻，不想在跨年演唱會中人擠人，就登高遙望101，觀看煙火全景！想要卡位絕佳煙火觀賞點，大地工程處推薦象山6處最佳景觀，為2018畫下完美句點。如果想再更輕鬆愜意些，也可以選擇在附近的景觀餐廳，一邊享用浪漫大餐，一邊看燦爛煙火，絕對是約會必勝行程！

▲攝影平台視野絕佳。（圖／台北市工務局大地工程處）

大地處表示，象山步道近年已成為國內外網友登高拍攝台北市景及台北101的第一選擇，也是觀看跨年煙火及燈光秀的絕佳點位，而大地處在107年將象山指標更新，讓前往象山的指標更明確，也提供8座象山意象造型座椅及安全的步道扶手、設置多處貼心小語及攝影平台，提供補水的直飲機讓上山途中舒適安全。

▲想拍到最佳視角記得提早上山卡位。（圖／台北市工務局大地工程處）

想要看到視野最好的煙火，大地處推薦6個步道中途的觀賞點，包括：攝手平台、六巨石、攝影平台、煙火平台、永春崗平台和超然亭，可分別從靈雲宮、市療步道和永春崗公園進入，步行約10到30分鐘，即可享受俯瞰台北城市夜景的制高景色。

▲萬豪 Inge's Bar。（圖／台北萬豪提供)

如果想在餐廳裡浪漫跨年，不妨到週邊的景觀餐廳享用一頓難忘的燭光煙火晚餐。信義區的吃到飽餐廳INPARADISE饗饗、台北莫爾頓牛排館、香格里拉台北遠東國際大飯店馬可波羅酒廊、寒舍艾麗La Farfalla義式餐廳、WILDWOOD、萬豪 Inge's Bar、掌門精釀和1Bite2Go Cafe & Deli美式餐廳都可眺望101煙火，美景配美食，絕對讓人難忘。