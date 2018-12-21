冬至就是要吃湯圓　精選台北10家人氣湯圓名店

記者黃士原／台北報導

雖然這幾天的氣溫高到讓人誤以還在夏天，但明天12月22日就是冬至了，冬至就是要應景來一碗暖呼呼的湯圓，《ETtoday新聞雲》選出10家台北人氣湯圓名店，讓大家不用自己煮就可以來碗暖呼呼的湯圓。





▲臺一牛奶大王湯圓。(圖／老爺爺與小老婆提供)

臺一牛奶大王

對於臺一牛奶大王，台大的學生一定不陌生，這可是陪伴他們四年大學生活的店家，夏天吃冰、冬天吃湯圓，尤其是那手工製作的紅豆湯圓更是家裡招牌，再搭上紅豆湯讓人大大滿足，冬天時平均每天可以賣出上千顆。

地址：台北市大安區新生南路三段82號

電話：02-2363-4341





▲雙連圓仔湯實照。（圖／小虎食夢網提供)



雙連圓仔湯

曾在入口網站的評選中拿到第一名的雙連圓仔湯，不只台灣人愛吃，就連觀光客也慕名而來。店裡除了湯圓好吃外，燒麻糬也是必吃。

地址：台北市民生西路136號

電話：02-2559-7595





▲八棟圓仔湯 。（圖／資料照)



八棟圓仔湯

即使位於美食的超級戰區，八棟圓仔湯在這仍屹立不搖了至少20年，好吃的圓仔是怎麼煮出呢？老闆林督欽說在水滾後就把湯圓放下去，先用湯匙攪拌以免湯圓黏在鍋底，然後約3分鐘的時間湯圓會浮上來，這時候就代表煮熟了，但先別急著撈起來，要再關小火燜一下，這樣煮起來的湯圓才會外Ｑ內嫩。酒釀芝麻圓加蛋不僅好看，更是這的人氣商品，進到這家店的幾乎有90%以上是衝著這道滋補的甜品而來。

地址：台北市中正區中華路二段309巷20號

電話：02-2332-9617

施家鮮肉湯圓

位於延三夜市的「施家鮮肉湯圓」，就如店名一樣，這裡必點的就是鮮肉湯圓，肉?偏甜但肉汁濃厚，外皮很Q。

地址：台北市大同區延平北路三段58號

電話：02-2585-7655





▲三六圓仔店。(圖／周花花)



三六圓仔湯

三六圓仔湯目前已傳承到第三代經營，已有70年多的歷史，招牌就是傳統的紅白小湯圓，再搭上店家手作的紅豆湯和花生湯，Q彈的外皮口感，很受附近住家喜愛。除了圓仔湯，三六圓仔湯也販售起家的紅龜粿、發粿等祭祀用產品。

地址：台北市萬華區三水街92號

電話：02-2306-3765

客家自製湯圓

香港藝人余文樂在IG大方曬幸福，宣告娶回交往一年的台灣模特兒女友王棠云，而日前一同回台時，他在IG貼出到遼寧街有名的客家自製湯店買甜品，由於前職子剛好離冬至並不遠，客家自製湯圓店門口排隊人潮爆增，平均等候時間要30分以上。客家自製湯圓販售的商品有豆花、紅豆湯、湯圓等甜品，各種組合的口味有20多種，價格在40-70元之間。

地址：台北市遼寧街69號對面

電話：02 2740 7515





▲佳佳甜品的寧波薑汁湯圓。(圖／黃士原攝)



佳佳甜品

佳佳甜品1979年創立，是香港老字號甜品店，店裡賣的甜品芝麻湯圓、香滑芝麻糊及木瓜燉雪耳等多款甜品，當然香港最具代表性的楊枝甘露也吃得到，價格大約在20港幣上下。佳佳甜品在2016年之後連續3年被香港米其林指南列入街頭小吃推薦，除了觀光客很喜愛之外，本地人也常去吃，聽說周潤發「發哥」也常常光顧這家甜品店。

店裡賣的甜品芝麻湯圓、香滑芝麻糊及木瓜燉雪耳等多款甜品，其中以寧波薑汁湯圓是佳佳甜品的招牌，和台灣的帶餡的湯圓不同，寧波湯圓偏小，但口感柔軟但不黏牙，芝麻內餡滑順細緻。





▲蔡萬興的芝麻湯圓(圖／小虎食夢網)





蔡萬興老店

成立於1953年的蔡萬興老店，是台北有名的江浙菜老店，不過除了江浙菜之外，該店的湯圓也是高人氣，很多人都會在冬至或是元宵時去吃碗湯圓。

地址：台北市中正區福州街16之6號

電話：02 2351 0848

九如商號

這家是大台北地區手工湯店的老字號，在冬至或是元宵節總是有很多人跑去吃湯圓。

地址：台北市大安區仁愛路四段69號

電話：02 2751 7666





▲政江號湯圓。（圖／翻攝自政江號）



政江號

地址：台北市大安區金山南路二段109號

電話： 02 2395 2109