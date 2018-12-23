雪見溫泉、夢幻牛奶湯！北投星級飯店溫泉一日遊　高CP值提案

▲北投麗禧是北投區唯一的五星級飯店。（圖／北投麗禧溫泉酒店提供）



記者陳涵茵／台北報導

在台北想泡湯北投絕對是首選！北投溫泉位於大屯山系下熱泉，泉質大致可分為白磺、青磺、鐵磺三種，偶爾想犒賞自己在冬日泡湯放鬆一下又想省荷包，那一定要趁著溫泉季各大飯店優惠期間挑選CP值高的專案，安排一趟北投溫泉一日遊小旅行。

1.北投麗禧酒店

地址： 112台北市北投區幽雅路30號

電話： 02 2898 8888

▲北投麗禧推出多項一日遊專案可選擇。



想要泡湯一日遊，北投麗禧溫泉今年冬天提供很多選擇，可選午餐、晚餐或下午茶三種方案，不分平假日風呂午宴專案每位2,350元；不分平假日風呂晚宴專案每位3,250元；皆可享大眾裸湯露天風呂單次進出一次，且套餐部分都是菜色三選一。另外，若想要泡雙人湯屋，則可選結合下午茶的湯氛水岸午茶專案，雙人湯屋90分鐘加上法式下午茶、牛排堡套餐、龍蝦堡套餐任選2客，2人只要3700元。

2.北投亞太飯店

地址： 112台北市北投區幽雅路31號

電話： 02 2898 3088

▲北投亞太泉質是白磺泉，也就是傳說中的夢幻牛奶湯。（圖／記者陳涵茵攝）



北投亞太溫泉設施共有大眾風呂、戶外湯屋與和室榻榻米湯屋三種選擇，溫泉季期間飯店推出一日遊專案，戶外湯屋一間平日僅要2200元可泡90分鐘，也可額外選擇下午茶、晚餐或是Spa套裝優惠。其中又以Spa專案最為划算，以戶外湯屋為例，90分鐘湯屋加60分鐘雙人Spa平日只要6000元，一人只要3000元就能溫泉、按摩一次滿足。

▲戶外湯屋可眺望療癒山景。（圖／記者陳涵茵攝）



3.大地酒店

電話：（02）5551-8888

地址：台北市北投區奇岩路一號

▲北投大地酒店溫泉會飄雪。（圖／大地酒店提供）



搭上捷運直奔北投就能泡到傳說中的「雪見溫泉」，大地酒店北投大地酒店內的露天溫泉，日式庭園造景環境雅緻清幽，大半邊倚靠著丹鳳山，裸湯空間隱密性十足，最特別的是，溫泉池每半小時會飄起2分鐘的人造「泡泡雪」浪漫滿分。北投大地酒店最近推出美湯御膳半日遊專案，泡湯加上滋養御膳湯雙人專案4999元，平均一人只要2500元，暖身體也暖胃。