買機票千萬要比較！Airbare go票機v.s LINE旅遊如何選

文／七逗旅遊網 圖／Airbare go票機提供

買機票千萬要比較！出國前，想精打細算省下旅費，您一定要知道能夠為您快速找到便宜機票的比價平台「Airbare go票機」。而前陣子正式上線的LINE旅遊，推出平台式的整合服務，適合一次購買機票、訂購住宿地點…等，規劃全套完整行程。下次出國時，根據需求，選擇最適合您的平台吧！



▲Airbare go票機是來自台灣的機票比價平台。(圖／Airbare go票機提供)

來自台灣的機票比價平台Airbare go票機，操作簡單易懂，並和多家旅遊業者合作。進入網站或使用APP，輸入出發日期、出發地、目的地後，Airbare go票機就會快速為您找到最便宜的機票。由於Airbare go票機在台灣設有實體辦公室，因此當您在使用上遇到問題時，可以直接撥打客服專線(02) 5596-4260，向專人尋求中文、台語諮詢服務。



▲透過Airbare go票機，為您搜出便宜機票。(圖／Airbare go票機提供)

不論使用LINE旅遊、Airbare go票機，都可以找到相對便宜的機票，實際比較，您會發現在LINE旅遊只和一家機票供應商合作，但又可以同時訂購住宿地點、在地特色體驗、找團體行程…等，非常適合喜歡快速搞定行程的您使用；而Airbare go票機的優勢在於合作夥伴較多，搜尋機票時，更容易找到適合您的機票。另外，使用LINE旅遊預訂您的國外假期，根據訂購時的活動內容，可獲得特定比例的LINE Points點數回饋；而Airbare go票機的臉書粉絲專頁經常舉辦豐富的活動，例如之前就曾送出熱門電影票、7-11禮券、魔力紅演唱會門票，甚至是從台灣飛往香港的機票，加上劉德華演唱會門票的組合…等優質獎項，如此大手筆，就是要回饋給廣大的粉絲們。

目前Airbare go票機臉書粉絲專頁依然有十分吸引人的活動進行中，像是今年12月起，就推出了每個月開獎2次、超級好康的「圓夢大樂透」活動，只要下載APP，選擇您最想去的地點、航班及去回程日期，人數設定為一位成人，且機票價格在5位數以內，得到搜尋結果後，截取包含機票日期、航班編號及機票價格的畫面，並在活動貼文的留言區上傳截圖，再Tag三位朋友，開獎時，若機票價格和最終的樂透號碼相同，您就可以如願獲得截圖中的機票，圓夢出國去！



▲圓夢大樂透活動截圖範例。搜尋您最理想的航班並截圖，當最下方的機票價格和最終開獎號碼相同，就可以獲得免費的機票。(圖／Airbare go票機提供)

出國想省錢嗎？購買機票時，不論您選擇哪個機票比價平台，別忘了先比價，找到最滿意的機票價格後，再下手訂票喔！

更多資訊：

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電話：(02) 5596-4260